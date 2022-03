Cindy Kimberly, una espectacular novia en el nuevo número de ¡HOLA!

La carrera de modelo de Cindy Kimberly se consolida día tras día, de igual manera que el número de seguidores en sus redes sociales crece de forma imparable, muy cerca ya de los seis millones de personas. Aunque está muy vinculada al mundo de la moda, donde ha colaborado con algunas de las firmas más influyentes de la industria, hoy en día está volcada en estudiar interpretación. "Este año estoy centrándome en todas mis clases de actuación y clases vocales y, el año que viene, intentaré hacer más progreso con ello, pero de momento estoy para aprender", cuenta en el nuevo número de ¡HOLA! No hay reto imposible para Cindy y prueba de ello es el reportaje que protagoniza en el número de esta semana, vestida de novia con algunas de las creaciones de la colección 2020 de la firma Aire Barcelona.

El pasado mes de abril Cindy viajó hasta España para participar en el desfile de Aire Barcelona en el marco de Valmont Barcelona Bridal Fashion Week. Ahora, vuelve a vestirse de blanco otra vez, desvelando algunas de las creaciones que la marca nupcial propone para el nuevo año. Aunque de momento está centrada en su carrera profesional, reconoce que su boda perfecta "sería como la de la película Crepúsculo", si bien su vestido de novia ideal no lo tiene todavía muy claro: "Mi visión siempre cambia así que no puedo quedarme con solo uno", señala. Entre las propuestas de la marca para los próximos meses no faltan los modelos con guiños a las tendencias del momento. Los diseños de corte sirena, una silueta que favorece especialmente a la influencer, los escotes profundos y el encaje de pedrería se cuelan en las creaciones más románticas, como el vestido Nerys que luce en la imagen inferior.

Desde que Cindy dio el salto internacional hace tres años, su vida ha cambiado de forma radical, viajando por todo el mundo y ampliando su grupo de amigas con algunos nombres muy cercanos al mundo de la moda, como Charlotte D'Alessio o la modelo Meredith Mickelson. No obstante, señala que "en mi tiempo libre hago lo mismo que antes". Los millones de seguidores que tiene en redes sociales son como sus "amigos", y aunque no le gusta verse como un ejemplo a seguir sí le gustaría "ser una persona a la que todas las chicas jóvenes puedan recurrir", comenta en la entrevista que puedes encontrar esta semana en la revista ¡HOLA!. Para descubrir todo el reportaje al completo y conocer las nuevas propuestas en vestidos de novia que triunfarán en las bodas de la próxima temporada, no te pierdas el editorial del nuevo número.