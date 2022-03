Descubrimos el boceto del vestido de novia de Sandra Gago, un diseño llamado 'Celosía'

Había revelado que sería "blanco, tradicional y sencillo" y que estaría diseñado por Merche Segarra para Jesús Peiró, pero pocos detalles más se conocían sobre el vestido que Sandra Gago llevaría en su boda con Feliciano López. Tras un año y medio de relación, el tenista y la modelo se han dado el "sí, quiero" en Marbella en una fecha muy especial: 20 de septiembre, cumpleaños del novio. Entre estrictas medidas de seguridad para preservar la intimidad del enlace, los invitados llegaban hacia las 18 horas a la Finca La Concepción, pero no ha sido hasta una hora y media después que se han descubierto los detalles y el boceto del primero de los dos looks nupciales que Sandra llevará hoy.

Sobre la pasarela de Jesús Peiró, habíamos visto a Sandra Gago con un diseño romántico, con cuerpo completamente de encaje y lazada negra en la cintura. Y este primer vestido de novia que se puso, con el que afirmó sentirse muy cómoda, ya escondía algunas pistas sobre cómo sería el diseño elegido para el gran día porque, aunque la cinta negra ha desaparecido en su vestido de novia, el look final sí ha tomado prestados otros detalles de la pasarela como la falda con caída desde la cintura, la manga larga y el encaje. Sin embargo, la modelo ha demostrado su gusto personal con un diseño más sencillo y añadiendo toques de tendencia, como el escote barco, un estilo que Meghan Markle puso de moda entre las novias.

El diseño elegido por Sandra para la ceremonia civil se llama Celosía, según han explicado desde la firma, quienes han revelado también que este será el primero de los dos vestidos que la modelo lucirá hoy. En el catálogo de la actual colección de la firma se puede ver un vestido similar al revelado en el boceto, con cuerpo ceñido, corte en la cintura y falda evasé confeccionado en crepé. En las mangas, de largura francesa, incorpora algunos detalles de encaje Chantilly con motivos florales y geométricos, aunque lo más llamativo es el cuello barco -que estiliza la zona de las clavículas- y el escote cuadrado que se abre desde él hacia la espalda.

Según han explicado desde Jesus Peiró, Sandra ha combinado el vestido con un tocado de cristal de Murano y Swarovski con detalles de terciopelo verde musgo, y un detalle inesperado: el velo. Según reveló en una entrevista a HOLA.com, tenía algunas dudas al respecto: "Lo que todavía no tengo claro es si llevaré velo o no, quiero que Feli me reconozca cuando me vea llegar a su lado", explicaba poco después de confirmarse su compromiso. Finalmente, sí ha decidido incorporarlo en su look nupcial, aunque ha optado por un velo de tul de seda que dejaba su rostro descubierto y caía en cascada desde el tocado.