Clásico, hecho en España... Todo lo que sabemos sobre el vestido de novia 'sorpresa' de Sandra Gago

Apenas llevan un año y medio juntos, y les separan quince de edad; dos razones por las que el suyo ha sido uno de los compromisos más comentados del año. Sin embargo, tanto Feliciano López como Sandra Gago han sabido hacer oidos sordos mientras preparaban su boda, que tendrá lugar hoy viernes 20 de septiembre en Marbella. La propia modelo y periodista lo explicaba a HOLA.com: "Cuando estás bien con una persona y todo va de maravilla, no te lo piensas. Das el paso con los ojos cerrados". En esta entrevista, la primera que concedió tras anunciarse el compromiso en ¡HOLA!, Sandra también revelaba algunas pinceladas del enlace: que su padre sería el padrino y los amigos que les presentaron en París serían los testigos, que sería una gran boda (aunque "no tanto por el número de invitados")... y también habló de su vestido de novia, que, como se confirmó en verano, será un diseño de la firma Jesús Peiró.

Se conocieron en París, han vivido juntos en Madrid, pero será en Marbella donde Feliciano López y Sandra Gago se den el "sí, quiero". Elegir la fecha parece que les fue más fácil que decidir la localización porque hoy, 20 de septiembre, es el 38 cumpleaños del tenista toledano con lo que celebrarlo con una boda podría ser la más divertida de las ideas. En lo que tampoco dudo demasiado Sandra fue en la elección de la firma de su vestido de novia: "Jesus Peiró fue quien me vistió de novia por primera vez [en un desfile] (...). Lo tenía claro desde el principio", ha explicado la modelo de 23 años sobre la firma para la que diseña Merche Segarra y que se caracteriza por un detalle muy especial: añadir bolsillos. ¿Los incorporará también el suyo? Solo ella y su madre -y el equipo creativo que haya trabajado en el vestido, claro está- lo saben ya que, según explicaba a HOLA.com en Fashion Week Madrid, nadie más lo ha visto: "ni mis amigas ni mis familiares quiero que vean nada. Quiero que sea sorpresa".

Era primavera de 2018 y Sandra se subía a la pasarela de Valmont Barcelona Fashion Week con un vestido blanco de cuerpo de encaje, falda al bies y lazada negra en la cintura. "Me sentí especial", ha confesado. Y ahí empezó su historia de amor con Jesús Peiró. Sin embargo, analizando la forma de vestir de la modelo y las (escasas) declaraciones que ha hecho sobre su vestido, no parece que el que llevó en la pasarela vaya a ser el estilo que elija para pasar por el altar hoy. Y es que tanto sus looks de calle como sus estilismos de fiesta son sencillos y, aunque con toques de tendencia y bohemios, más bien clásicos; dos adjetivos que ella misma ha utilizado para describir su diseño de novia, a pesar de que en una campaña para Jesús Peiró se atrevió incluso con un pantalón.

"Será blanco, tradicional y sencillo", adelantaba a HOLA.com. "Lo que todavía no tengo claro es si llevaré velo o no, quiero que Feli me reconozca cuando me vea llegar a su lado", añadía. Y teniendo en cuenta que se trata de un enlace civil (el tenista se divorció en 2016 de la también modelo Alba Carrillo y no tiene la nulidad matrimonial de la Iglesia), es bastante probable que Sandra prefiera obviar este complemento y dejar su bonita melena castaña al descubierto. Un dato que sí está confirmado con respecto a los accesorios es quién firmará sus joyas: la histórica casa Rabat ha sido la elegida tanto para las piezas que llevará ella como para las alianzas de ambos. Y sobre los zapatos: ¿se atreverá Sandra con la tendencia de llevarlos de un tono distinto al blanco, por ejemplo, azul, su color favorito?

