El tercer look nupcial de Ellie Goulding, una oda a las perlas y al tocado de moda entre las 'royals'

El sábado pasado la cantante Ellie Goulding le dio el 'sí, quiero' a su pareja, Caspar Jopling, después de dos años de relación. Tanto la ceremonia como la fiesta posterior tuvieron tintes de realeza, y contaron con invitados VIP como Sienna Miller, Katy Perry o las princesas de York. Para la celebración religiosa, la artista quiso optar por un vestido de princesa que resultó tan sorprendente como apropiado, un diseño de Chloé con cuello alto, manga larga y cuerpo cuajado de aplicaciones que conformaban motivos florales. Posteriormente, en la recepción que ofrecieron una vez convertidos en marido y mujer, cambió radicamente de estilo y abogó por el minimalismo mediante una creación de Stella McCartney que recordaba a Meghan Markle. Sin embargo, no quedó ahí la cosa, ya que acabamos de conocer el tercer look nupcial gracias a las redes sociales.

VER GALERÍA

No es ninguna sorpresa que Ellie iba a celebrar su gran día por todo lo alto, lo que incluía también un despliegue de moda que tenía como resultado hasta 4 cambios de vestuario. Fue ella misma la que adelantó a Vogue UK varios detalles de estos estilismos: "Cada look es súper único y no puedo agradecer lo suficiente a los diseñadores y las firmas el que hayan decidido formar parte de este día". El tercero de estos conjuntos lo hemos conocido, una vez más, gracias a Instagram, ya que el fotógrafo Andrew Timms ha compartido en las últimas horas una tierna instantánea en la que los novios bailan su primer vals como matrimonio, un señalado momento para en el que la intérprete de Love me like you do deslumbró con un estilo 'muy Blair Waldorf'.

VER GALERÍA

A pesar de que solo se puede apreciar parte del look, es fácil identificarlo, ya que ella misma reveló que Ralph & Russo habían colaborado con ella con una creación de la colección otoño-invierno 2019. Se trata de un cuerpo semitransparente de cuello perkings confeccionado en seda y cuajado de tiras de perlas que primero combinó con una falda de gala y posteriormente con unos pantalones blancos hechos a medida para conseguir una mayor comodidad. A pesar de que se realizó en exclusiva para ella, este conjunto fue presentado sobre la pasarela parisina. En el desfile, la modelo encargada de lucirlo lleva una diadema a juego decorada con pedrería y perlas, un accesorio que también escogió Ellie, aunque no se trataba exactamente de la misma. Este tipo de tocados son una de las tendencias estrella de royals, invitadas y, como vemos ahora, novias.