'Beyond the stars', los vestidos de las novias románticas y soñadoras Inspiradas en el firmamento y en un mundo onírico, Pronovias presenta sus propuestas para 2020

"Lo más importante para mí es trabajar para todas las mujeres. Quiero que todas tengan la oportunidad de sentirse únicas, guapas, cómodas. Y, sobre todo, que se sean ellas mismas dentro de su vestido", explicaba Hervé Moreau, director creativo de Pronovias, a entrevista a HOLA.com en la última edición de Valmont Barcelona Bridal Week, donde presentó su colección Atelier Pronovias 2020. Una propuesta inspirada en el firmamento y en el concepto creativo beyond the stars (más allá de las estrellas), con un objetivo: hacer brillar a todas las novias en su gran día. Y es que una de las máximas que ha perseguido el diseñador desde sus inicios en la firma española ha sido crear opciones para todas. Por eso no sorprende que las tres marcas que vertebran la maison –Atelier Pronovias, Pronovias y Pronovias Privée– hayan reinterpretado las tendencias nupciales más buscadas, creando diseños innovadores y con estilos tan variados como las personalidades de las novias que darán el 'sí, quiero' en el próximo año.

VER GALERÍA

El romanticismo de la Alta Costura

Fantasía, amor, alegría y un mundo onírico, en el que se desarrollan los sueños. Escenarios que sirvieron de inspiración al pintor Marc Chagall para crear buena parte de su obra y en el que Hervé Moreau se fijó para dar forma a su concepto creativo y a la colección de Alta Costura Atelier Pronovias 2020. "Se trata de una colección muy aérea y muy ligera. Eso hace que sea muy elegante, una especie de sueño, hay mucha novedad", apuntaba el diseñador. Moreau interpreta ese romanticismo con cortes puros, impecables, y materiales vanguardistas de Alta Costura, como el crepe couture, la malla adornada y los encajes realizados a mano en Francia. Muchos de los diseños están salpicados de pedrería que los artesanos de Pronovias han aplicado sobre los vestidos en el taller que la firma tiene en Barcelona. Un trabajo minucioso con el que conseguir propuestas especialmente femeninas que se adaptan al cuerpo de la mujer.

VER GALERÍA

Clásicos para una fecha especial

Pronovias celebra su 55º aniversario reinterpretando los star dress (vestidos estrella) de la firma en su colección Pronovias 2020. Diseños que han marcado un antes y un después dentro de la casa nupcial pero que se renuevan al utilizar materiales novedosos y cortes más modernos. Así, el corte sirena, uno de los que más ha trabajado Pronovias, mejora con encajes y transparencias más elegantes y sofisticadas. Además, incorpora una prenda moldeadora interior que busca realzar aún más la silueta de la novia. La firma sigue innovando al incorporar Unconventional Collection, una selección de vestidos cortos; Mix&Dream, que permite combinar faldas y tops según el gusto de cada mujer; y Black Carat Collection, pensada para novias que quieren elegir el negro también en su gran día.

VER GALERÍA

Pedrería y bordados para las más atrevidas

La colección Pronovias Privée 2020 está inspirada en las mujeres fuertes e influyentes que se convirtieron en estrellas de su época. Con esta premisa no sorprende que los diseños que vertebran las propuestas sean atrevidos e impactantes. La firma ha querido marcar un nuevo camino al incorporar los vestidos Modern Princess, con los que rinde homenaje al corte sirena que embellece con adornos –pedrerías, perlas o flores 3D aplicadas a mano–. Las colas, de diferentes longitudes y formas, llenas de bordados y pedrería, también son una opción para las novias que quieran un diseño diferente pero elegante. Además, para favorecer la figura con los diseños más voluminosos, Pronovias ha añadido una estructura interior especial que asegura el ajuste perfecto.

VER GALERÍA