Hervé Moreau: 'Lo más importante para mí es diseñar pensando en todas las mujeres'

En 1950 Marc Chagall, artista de origen bielorruso, pintó La Novia. Se trata de un cuadro lleno de color en el que los protagonistas, una novia –que es además la primera mujer del pintor– y un violinista, parecen flotar en el aire. Una escena llena de color y de magia que se ha convertido en el referente de Hervé Moreau, director creativo de Pronovias, para crear un imaginario onírico alrededor del que giran todos los diseños de la colección Atelier Pronovias 2020. Los vestidos, presentados en el marco de Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, beben además de un concepto creativo, beyond the stars, que eleva la mirada hacia el firmamento encuentra en él una especie de infinito que permite representar a todas las novias. Porque, tal como explica Hervé Moreau a HOLA.com en una entrevista previa al desfile, él quiere diseñar para todas las novias.

¿Cómo definirías la colección Atelier Pronovias 2020?

Se trata de una colección muy aérea y muy ligera. Eso hace que sea muy elegante, una especie de sueño, hay mucha novedad. Además, en cierto modo, está en el aire.

¿De dónde nace la inspiración de esta colección?

Con esta colección he querido homenajear a Marc Chagall, un pintor que conocí con cuatro o cinco años. En Niza, de donde yo soy, está el Museo Marc-Chagall y yo lo visité de niño. Una de las cosas que más me gustan de él es ese cuadro, tan característico de su obra, en el que representa a su mujer con un vestido de novia y un violinista tocando música. Toda la escena está como suspendida en el aire.

¿Cómo fue el proceso creativo?

Todo fue muy claro desde el principio ya que al haberme inspirado en Chagall, tenía un concepto claro y todo vino de una manera muy fluida. También en la puesta en escena, la decoración, la coreografía, la proyección… Creé ese concepto, fui tirando del hilo y traté de conseguir que todo tuviera una coherencia.

¿A qué tipo de mujer están dirigidos, en esta ocasión, los diseños?

Todas están representadas en el desfile: los colores de pelo, los estilos, sus cuerpos, hasta las más voluptuosas. Lo más importante para mí es trabajar para todas las mujeres. Quiero que todas tengan la oportunidad de sentirse únicas, guapas, cómodas. Y, sobre todo, que se sientan ellas mismas dentro de su vestido.

¿Y cómo conseguir que se sientan ellas mismas con un vestido nupcial?

Tengo la suerte de que, aparte de creador, soy técnico. Empecé a trabajar desde muy joven en talleres de costura. Juego mucho con el tema de siluetas y volúmenes. Trato de hacer una combinación precisa: elegir una silueta determinada, un patrón bien pensado y un volumen concreto para conseguir que el diseño en cuestión realce a la mujer a la que va dirigido.

Como diseñador nupcial, ¿qué buscas conseguir con sus vestidos?

Lo que es muy importante para mí es partir de un principio: quiero que las mujeres se vean hermosas, guapísimas. Quiero recuperar esa belleza. A veces, en los desfiles, puede aparecer en un peinado hollywoodiense, lleno de glamour, inspirado en los años 50. O de un maquillaje, lleno de brillos. Lo importante es poder reflejar en esta belleza tan armónica todos los tipos de mujeres: a la más sexy, a chicas súper jóvenes que quieren un vestido corto, a la princesa, a la que quiere un vestido de satén de líneas depuradas y sencillas… De lo más minimalista a lo más trabajado.

El desfile de Pronovias suele contar con modelos de primera línea. En esta ocasión desfilan Blanca Padilla, Devon Windsor, Cindy Bruna… ¿es posible transmitir más gracias a ellas?

Lo que más me interesa es el tema de la personalidad. No busco la foto final, sino la esencia de esa persona y lo que siento con ella, El hecho de haber trabajado tantas veces con las chicas no es porque sean famosas, sino porque tengo una relación especial con ellas. Representan muy bien Pronovias porque, además de ser guapas, tienen una personalidad fuerte que ayuda a poner en valor todos los diseños. Son sexys, no porque sean perfectas, sino porque son capaces de mostrar esa actitud. Además son muy positivas.

¿Qué le dirías a las chicas que se casan en 2020?

Lo primero que les digo a todas las novias es que sean ellas mismas. Por otro lado, es un día para estar con la familia, es un momento importante, muy difícil, por eso es imprescindible la comodidad. Y, sobre todo, date placer, date un gusto. Regálate.