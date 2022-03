Exclusiva en HOLA.com: Así creó Elie Saab el espectacular vestido de novia de Christina Mourad

Loading the player...

El pasado jueves comenzaron las celebraciones de la boda de Elie Saab Jr. (hijo mayor del famoso diseñador ) y Christina Mourad, sin duda la más esperada del año en Líbano y en la cual los novios se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia religiosa que estuvo seguida de 3 días de espectacular fiesta. Si en todo enlace el secreto mejor guardado es el vestido de la novia, en este con más motivo, pero la consultora logró superar todas las expectativas gracias a una fabulosa creación de su suegro con la que se convertía en una brillante princesa de cuento. Inspirada en la cultura libanesa, esta pieza de Alta Costura contaba con cuerpo entallado estilo corsé de falso escote corazón y una voluminosa falda con larga cola. Tanto el vestido, considerado una auténtica obra de arte, como el velo, no menos llamativo, estaban cuajados de pedrería y más de 500.000 lentejuelas que conseguían otorgar una estética aún más festiva y fabulosa. En HOLA.com entramos en exclusiva en el atelier de Elie Saab para descubrir de primera mano cómo se ideó, diseñó y confeccionó este inolvidable look nupcial, sin duda el más especial creado nunca por el diseñador. ¡Dale al play y no te pierdas los detalles!

SI QUIERES LEER EL REPORTAJE COMPLETO, CONSIGUE LA REVISTA A PARTIR DEL MIÉRCOLES EN EL QUIOSCO O DESCÁRGATELA AQUÍ A PARTIR DEL LUNES