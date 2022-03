Cat McDonnell elige un vestido 'made in Spain' para su boda en Gerona con Pau Gasol La pareja ha desvelado las primeras imágenes de su segunda celebración, donde la novia lució un diseño de corte princesa que evocaba al de la duquesa de Cambridge

A pesar de que Pau Gasol siempre se ha mostrado muy discreto con su vida privada, poco a poco comienza a compartir las noticias más especiales de su vida a traves de sus redes. Precisamente esta fue la vía por la cual anunció su compromiso con Cat McDonnell el pasado octubre mediante una tierna fotografía que acompañó de un significativo texto. La pareja no quiso revelar ningún otro dato sobre su boda, pero hace 10 días ambos sorprendieron al colgar la misma imagen confirmando que se habían dado el 'sí, quiero' en secreto en Estados Unidos. Después de este enlace sorpresa, el jugador de la NBA y su mujer han querido celebrar una segunda ceremonia en España, una cita muy especial en la que la novia ha lucido un segundo vestido tan fabuloso como el primero, con el que ha querido tener un guiño hacia nuestro país.

La financiera ha rendido homenaje a la moda española a través de una de las firmas nupciales más internacionales de nuestro país: Pronovias. El vestido, que requirió 500 horas de trabajo, ha sido ideado especialmente para ella por Hervé Moreau, Director Artístico de la casa, y está confeccionado en un delicado chantilly francés. Esta creación, que guarda cierto parecido con la que escogió Kate Middleton para pasar por el altar junto al príncipe Guillermo, cuenta con un sutil escote corazón y está decorado con aplicaciones de encaje. Su silueta, con cuerpo entallado y falda en línea 'A' con larga cola, acentúa la cintura y potencia la espectacular figura de la novia.

A pesar de que no lo luce en estas imágenes, completó el estilismo con un velo de 4,5 metros de largo y 3 de ancho adornado con los mismos bordados que el vestido. Además, también se creó una chaqueta corta de manga larga en tul. Todavía no hemos podido ver fotografías del segundo look, pero desde Pronovias han confirmado que Cat se cambió para la recepción posterior, escogiendo un sencillo modelo de raso color marfil, de talle imperio y silueta fluida, con profunda abertura en 'V' y sensual escote cruzado de la espalda.

Por su parte, Pau confió en Tommy Hilfiger con un esmoquin 3 piezas con solapa tipo shawl, hecho a medida en lana y mohair azul intenso, que combinó con una camisa piqué blanca de algodón y una pajarita negra de seda.

En su boda estadounidense, la californiana optó por un look nupcial totalmente romántico protagonizado por un vestido de corte sirena, cuerpo semitransparente de tirantes y escote en 'V' bordado con encaje que conformaba motivos florales. Este diseño, obra de la firma Oscar de la Renta, añadía una falda entallada hasta las rodillas y larga cola. Lo acompañó de un velo clásico que partía de un semirrecogido muy natural, con el que Cat era fiel a su estilo sencillo y sofisticado. En cuanto al maquillaje, también abogó por la frescura, potenciando sus ojos mediante sombras en tonos tierra y dando un toque rosado a los labios.