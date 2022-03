De Egipto a la India: las exóticas inspiraciones del vestido de novia de Pilar Rubio La pareja de Sergio Ramos consigue un look de impacto gracias a una propuesta llena de guiños orientales

Aunque siempre es uno de los detalles más importantes de una boda, en esta ocasión, el vestido de novia de Pilar Rubio ha sido el protagonista absoluto en su enlace con Sergio Ramos. Y es que, hasta el día mismo de su 'sí, quiero' con el futbolista del Real Madrid, pocas eran las pistas que la colaboradora de El Hormiguero había dado sobre el diseño que llevaría en tan importante evento. Un modelo que finalmente quedó desvelado poco después de las 17h30, cuando la reportera salió del hotel en el que se encontraba: un vestido joya, con cola desmontable y escote de pico, del creador Zuhair Murad con el que consiguió un look de impacto. Una combinación de tendencias, materiales y exóticas inspiraciones que van desde Inglaterra a la India, pasando por Egipto.

Varios eran los nombres de diseñadores que los expertos en moda apuntaban como los posibles responsables del look de novia de Pilar Rubio. Sin embargo, el hecho de que la pareja de Sergio Ramos acudiera hace tan solo unos meses al front-row del desfile Alta Costura de Zuhair Murad en París, apuntaba a que la madrileña elegiría al creador de origen libanés para su vestido. Y así ha sido. "Una colección que me ha conmovido enormemente y ha conseguido trasladarme, desde la pasarela, hasta el fondo de los océanos. ¡Ha sido un privilegio haber tenido la oportunidad de presenciar este momento!", explicaba en su perfil la pareja del futbolista, tras asistir a la presentación. ¿La propuesta del creador para su boda con el jugador? Un modelo joya con bordado de estilo Art decó, falda extraíble y velo a juego, perteneciente a su colección primavera 2019. Un modelo elegante con el que la reportera ha aportado un toque exótico, a la vez que retro, a la ceremonia religiosa.

Y es que, además de los detalles de inspiración años 20 y 30, descritos por el propio creador en su perfil, la totalidad de su estilismo tenía diferentes guiños orientales. Entre los más destacables, su parecido con uno de los personajes icónicos del Hollywood de los años 50: Anne Baxter en el clásico Los diez mandamientos. Una película rodada en 1956 en la que la estadounidense interpretaba a Nefertari, princesa del trono de Egipto, y donde compartía protagonismo junto a Charlton Heston. ¿El detalle que las une? El tocado que luce durante la cinta la actriz y que recuerda al velo de Pilar Rubio.

Pero este no ha sido el único detalle oriental del look de la presentadora. De igual modo, tanto los motivos plateados del vestido de Zuhair Murad, como los pendientes largos guardan gran parecido con los estilismos de fiesta indios; un país en el que la presentadora podría haberse inspirado también a la hora de decantarse por una trenza larga, decorada con detalles plata. Un look beauty muy recurrente en el país asiático y que, en más de una ocasión, ha elegido la actriz Sonam Kapoor para sus apariciones de alfombra roja. ¿Entre ellas? Su visita el año pasado a Cannes para la presentación de Blackkklansman.

Otro de los elementos que más ha llamado la atención en el estilismo de Pilar Rubio es el bouquet que ha elegido: "El ramo quería ponerle un punto de personalidad. A mí me gusta mucho el negro y las calas son unas flores muy bonitas y estilosas y el punto negro le da mi personalidad", explicaba ella misma tras la ceremonia, sobre el complemento que más ha dividido a sus seguidores. Sin embargo, lo cierto es que, la presentadora no es la primera novia en decantarse por un ramo de calas. En 2011 Zara Tindall, nieta de Isabel II, también eligió uno, en blanco, recurriendo a una flor que refleja pureza, compasión y buena suerte; una propuesta que la cantante Alicia Keys también quiso en su enlace, aunque en un tono morado.