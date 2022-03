Una joya para cada novia: así son los diseños de inspiración 'royal' más deseados

Una boda está rodeada de tradiciones y quizá son los anillos de compromiso los que, con ligeras modificaciones, más han perdurado en el tiempo. El primero en utilizar este símbolo fue el archiduque Maximiliano I de Austria. Y es que, cuando le pidió matrimonio a María de Borgoña en 1477, le regaló una sortija que se convertiría, sin pretenderlo, en uno de los gestos más imitados. Para esas parejas que sueñan con las bodas más icónicas de todos los tiempos, la firma de alta joyería Rabat propone una selección de anillos de compromiso con vocación de icono.

VER: Las joyas de inspiración royal más deseadas

A lo largo de su vida una mujer mira cerca de un millón de veces su anillo de compromiso. Por eso no sorprende que encontrar la pieza perfecta sea una tarea compleja y que diseños como los de Grace Kelly, Beatrice Borromeo o Kate Middleton, sean los más deseados. Pero no solo estos solitarios son las piezas más buscadas, también el resto de las joyas que completaron su impresionante look nupcial.

VER GALERÍA

Las joyas con mensaje de la duquesa de Cambridge

El efecto Kate, que consigue que buena parte de los diseños que incorpora en su vestidor se agoten, superó las expectativas cuando ella y el príncipe Guillermo anunciaron su compromiso. Si el vestido que lució aquel día (un vestido azul de Issa London) se agotó en solo 24 horas, los solitarios con piedras azules se han convertido desde entonces en los más buscados. El suyo, que perteneció a Diana de Gales, está formado por un zafiro de 18 quilates y rodeado por 14 pequeños diamantes. Firmas como Rabat lo adaptan a los nuevos tiempos sin perder ese halo romántico que caracteriza la pieza. Entre sus piezas también es posible encontrar unos pendientes similares a los que la Duquesa lució el día de su enlace, un diseño inspirado en el escudo de los Middleton.

VER GALERÍA

Beatrice Borromeo, minimalismo y sencillez

Todo en ella era magia: desde su moño de inspiración bailarina decorado por una trenza a su vestido, un diseño de Armani que eligió como segundo vestido para la recepción de su boda religiosa. Y las joyas estaban en la misma línea. Beatrice Borromeo lució unos pendientes que colgaban ligeramente, una gargantilla que decoraba el favorecedor escote del vestido y su anillo de compromiso, una joya con un original diamante rosa. Propuestas perfectas para las novias que buscan huir de los excesos –o que buscan el contrapunto a un vestido lleno de personalidad –y que Rabat recrea en sus colecciones.

VER GALERÍA

Grace Kelly o el icono que siempre vuelve

Fueron 600 los invitados que presenciaron el enlace de Grace Kelly y Rainiero de Mónaco, pero más de 30 millones de personas siguieron la boda en televisión. De sobra es conocido el anillo de compromiso que la actriz recibió de manos de su prometido: un solitario compuesto por un diamante cuadrado al que acompañaban dos piedras más pequeñas de talla baguette, valorado en unos tres millones de euros. Pero quizá fueron los pendientes que lució aquel día –y que Rabat ha versionado entre sus piezas– un elegante diseño compuesto por una piedra y una perla, la mejor opción para aquellas chicas que quieran escapar de los diseños más tradicionales pero no busquen joyas de tendencia.