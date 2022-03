Todo lo que un cinturón y un lazo pueden hacer por tu look de novia Encajan perfectamente con escotes corazón y en forma de 'v', se llevan a todo color y son capaces de enmarcar la silueta de una forma nunca vista en el mundo nupcial

Hay mujeres que prefieren dar un protagonismo total a su vestido de novia, dejando en un segundo plano los complementos. Otras, apuestan por diseños simples que permiten introducir el factor sorpresa en los accesorios. Sin embargo, dentro de las propuestas de Carolina Herrera, estos detalles no se conciben como simples elementos decorativos que completan un look, sino que pasan a formar parte fundamental de cada una de sus creaciones. En el caso de sus últimas colecciones nupciales, lo ha demostrado gracias a unos detalles que enmarcan la cintura y que se han repetido como un mantra tanto en sus propuestas de otoño-invierno como en las de primavera-verano.

Se trata de una forma de enmarcar la cintura a base de grandes cinturones, algo que en los looks diarios no tiene nada de excepcional pero sí que supone un nuevo avance en el terreno nupcial, ya que sucede de forma extraordinaria. Esta misma fórmula la propone Reem Acra para el próximo invierno, en una versión mini que no supera los 2 centímetros de ancho. Sin embargo, durante este invierno, la venezolana los llevó a su máxima expresión y teñidos de colores pastel para dulcificar los vestidos de novia austeros que se suelen dar en época de bajas temperaturas. Curiosamente, ambos coinciden en combinarlos con vestidos de escotes corazón o palabra de honor, capaces de estructurar y proporcionar la silueta siempre y cuando se ayude de un accesorio tan acertado y desconocido en el mundo bridal como es el cinturón.

Los requisitos del libanés es que sus cinturones sean pequeños y de color blanco, sin embargo, Carolina Herrera los introduce a todo color creando un interesante contraste que acerca a las novias a las últimas tendencias nupciales. La evolución natural del cinturón maxi para su nueva colección de primavera ha sido transformarlos en lazos XL. Esta fórmula de estilo es una vieja conocida de muchos diseñadores nupciales, salvo que siempre ha sido común incorporarlos en color negro. Fiel a su esencia, la diseñadora venezolana los tiñe de colores vibrantes de cara a la nueva temporada, anudándolos en la espalda o alrededor de la cintura y consiguiendo un efecto 'cintura de avispa' que es capaz de proporcionar la silueta de las mujeres con pocas curvas o de aquellas que quieran compensar unos hombros prominentes.

Max Mara, por su parte, introduce en su nueva colección nupcial un concepto híbrido, a caballo entre el cinturón, el fajín y el lazo. La firma italiana reafirma con esta propuesta que el mejor aliado de este tipo de detalles es un escote que deje los hombros al descubierto. Se trata de un vestido de radzimir en color crema, con falda evasé y cinturón de tejido grosgrén en la cintura con un lazo armado. Los bolsillos en los laterales, las líneas esenciales y depuradas desvelan un romanticismo moderno complementado por detalles couture. Está disponible en su tienda online y tiene un precio de 1.800 euros.