Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se comprometen con un anillo de 1 millón de dólares

Son una de las parejas más consolidadas de Hollywood. Sin embargo, el anuncio de su compromiso ha sido toda una sorpresa para sus seguidores. Este fin de semana, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han hecho público, a través de sus redes sociales, su intención de pasar por el altar. ¿Cómo? Gracias a una romántica imagen en la que se puede apreciar la mano de la artista con un enorme diamante en el dedo anular. Tras conocerse la noticia, los perfiles de ambos se han inundado de felicitaciones y cariñosos comentarios, donde no han faltado nombres tan cercanos a la pareja como los de Kris Jenner, DJ Khaled, Rita Ora, Khloé Kardashian, Ellen Pompeo o Ashley Graham.

Jennifer Lopez ya lo tiene todo. Anillo incluido. Tras meses cantando su célebre tema El anillo, la artista de origen portorriqueño acaba de comprometerse con su pareja, desde hace dos años, el exjugador de béisbol Alex Rodriguez. La actriz ha anunciado la buena nueva, a través de su perfil de Instagram con una imagen en la que se puede ver el anillo con el que el deportista le ha pedido la mano; una joya elaborada en platino y con un diamante de importantes dimensiones. Según han podido saber medios estadounidenses, por el tamaño de la piedra y su pureza, la pieza rondaría el millón de dólares (un poco más de 890.000 euros). "Parece ser una talla esmeralda de alrededor 10 quilates, probablemente una piedra extremadamente buena, VS (inclusión muy pequeña y difícilmente visible a la lupa) en color y claridad", ha explicado a E! News Andrew Brown, presidente de WP Diamonds. Casualmente, la talla esmeralda, con forma rectangular, es muy popular entre las celebrities, un diseño con el que también se comprometieron Beyoncé, Amal Clooney, Elizabeth Taylor o Angelina Jolie.

Además de la imagen que Jennifer Lopez ha colgado en Instagram, donde se puede ver el diamante, el exjugador también ha compartido esa misma foto, junto a la siguiente frase: "Ella ha dicho que sí"; un bonito mensaje al que precedió horas antes, otro revelador sobre las intenciones del exjugador de béisbol: "Un alma gemela no es alguien que te completa. No, un alma gemela es alguien que te inspira a completarte. Un alma gemela es alguien que te ama con tanta convicción y tanto corazón, que es casi imposible dudar de cuán capaz eres de convertirte exactamente en lo que siempre quisiste ser", explicaba Alex Rodriguez, durante sus románticas vacaciones en la playa de Bakers Bay, en las Bahamas, el mismo lugar donde Justin Bieber y Hailey Baldwin se comprometieron. Tras el anuncio, la reacción del entorno más cercano de la pareja no ha tardado en llegar; una lluvia de comentarios con los que se ha desvelado el primer detalle de la ceremonia: quién será una de las Damas de Honor. Poco después de conocerse la noticia, la popular presentadora Ellen DeGeneres compartía con sus fans la noticia: "Sí. Seré tu Dama de Honor. ¡Es una ceremonia que no nos gustaría perdernos!", anunciaba ésta. Un revelador detalle sobre la que será una de las bodas del año en Hollywood.