Cinco claves de estilo muy útiles para novias bajitas Si estás en busca de tu vestido de novia ideal, no pierdas detalle de las últimas propuestas de estos diseñadores

La moda está para romper las normas y jugar con las tendencias. En nuestro día a día no tiene por qué haber unos estrictos patrones de estilo, sin embargo, nunca está de más saber qué prendas son las que más nos favorecen según nuestra morfología. Conocer nuestro cuerpo es un paso más para sentirte bien contigo misma y más si te encuentras frente a la decisión de elegir tu vestido de novia ideal. En el caso concreto de las chicas bajitas, es importante tener en cuenta el corte de la prenda, los volúmenes y accesorios como los zapatos que vamos a usar para caminar hacia el altar. Si te identificas dentro del grupo de las que miden menos de 1,65 metros, estas son las fórmulas más sencillas para resolver tus errores de vestuario en uno de los días más importantes de tu vida.

Vestidos cortos y extremadamente sofisticados

Suelen estar asociados a las bodas civiles y a las celebraciones más desenfadas, aunque no siempre es así. Y sino que se lo pregunten a Lolita Jacobs. La modelo y creativa francesa celebró su amor con Jean-Basptiste Talbourdet-Napoleone eligiendo un vestido camisero que rompió las reglas nupciales más básicas. También lo hizo en su día Audrey Hepburn en la película Funny Face, con un diseño corto de Givenchy. Hoy son muchos los diseñadores que amplian su abanico de propuestas y ceden un lugar privilegiado a las novias que quieren lucir piernas. Son una idea que favorece, sobre todo, a las mujeres más bajitas, evitando el efecto 'bloque' de un vestido tradicional. Ze García incluye entre sus inspiradoras propuestas de Doma, su última colección nucpial, el diseño más elegante de largo mini que podemos encontrar en las tendencias de temporada. Se de un diseño satinado con top cruzado y falda asimétrica rematada de plumas que promete ser la sensación de esta primavera.

Sí a los vestidos asimétricos, no a las sandalias con pulsera

Si mides menos de 1,65 y sueñas con casarte con un vestido de princesa que te favorezca sin renunciar a sus característicos volúmenes, puedes recurrir a la asimetría conocida como tail hem. Son diseños cortos por delante y largos y acabados en cola por detrás que consiguen crear un efecto óptico de piernas infinitas. Si quieres potenciar este efecto, recurre a sandalias con algo de plataforma e intenta evitar las sandalias con pulsera atadas al tobillo o con tiras en el empeine, son uno de los principales enemigos de las chicas petite. La diseñadora francesa Rime Arodaky demuestra en su última colección que se puede lucir un minivestido con volúmenes en las grandes ocasiones.

Dos piezas y transparencias

Cada vez está más de moda recurrir al dos piezas nupcial, sobre todo, en ceremonias de carácter civil. La eterna lucha de las mujeres bajitas contra las faldas largas podría terminar siempre y cuando se elijan tejidos ligeros y se atrevan con las transparencias. Es una forma ideal de restar contundencia al conjunto y parecerá sumar centímentros a tu silueta. De nuevo, Rime Arodaky nos ofrece la fórmula ideal que se puede combinar con un top lencero y un blazer blanco para contrarrestar su sensualidad.

Volumen por arriba, recto y con aberturas por debajo

Paula Ordovás es una de las influencers más conocidas de nuestro país. Bajo el nombre de My Peep Toes, comparte a diario sus looks de ensueño donde podrás encontrar valiosos trucos de vestuario que funcionan a la perfección para chicas bajitas. Entre ellos, la importancia que la bloguera da a compensar la silueta. En eventos de noche o fiestas de etiqueta, la madrileña recurre a menudo a diseños con volúmenes en los hombros y en el pecho, contrarestándolos con faldas cortas o vestidos largos de caída recta y ligera. Si trasladamos este ejemplo al terreno nupcial, nos encontramos con las propuestas de Yolancris. Las españolas más internacionales del circuito nupcial proponen para esta temporada un look abullonado en el pecho con una deliciosa caída satinada y con aberturas en la falda. De este modo, aligeran un vestido que resulta extremadamente favorecedor en mujeres petite.

El siempre favorecedor corte midi

Lejos de apostar por prendas seguras y convencionales, las chicas de Boüret creen en las nuevas siluetas nupciales que se adaptan a todo tipo de mujeres, independientemente de su morfología o edad. De este modo, una de las propuestas de la colección Noneta consiste en explotar la altura de las mujeres más bajitas con el siempre elegante corte midi, uno de los trucos de estilismo favoritos de street-style que convence cada vez a más mujeres por debajo del 1,65 centímetros de altura. Esta fórmula consigue estilizar la pierna, al estar situado unos centímetros por encima del tobillo. Tal y como vemos en la imagen, su mejor acompañante lo encontramos en unas sandalias cuya tira cae justo encima del empeine.