¿Cómo es el look de novia de las sevillanas más influyentes? Rocío Osorno responde

Este año ha sido el elegido por muchas influencers españolas para dar un gran paso en su vida y caminar hacia el altar. De María Pombo sabemos que se casará en algún rincón de Cantabria en junio y septiembre respectivamente; de Lovely Pepa ya conocemos quién será el diseñador de su vestido de novia. Sin embargo, en el caso de Rocío Osorno, ya podemos intuir cómo será el diseño más importante de su vida. La sevillana ha publicado través de sus redes sociales algunas pistas sobre cómo podría ser el look nupcial con el que se casará en los próximos meses con su prometido, Coco Robatto.

A pesar de que estudió Ingeniería técnica agrícola, su pasión por la moda le hizo replantear su camino hacia el diseño. Tras estudiar un grado de Patronaje Industrial y moda, la influencer ha potenciado su carrera como diseñadora, fundando y posicionando su firma homónima de novias e invitadas como uno de los referentes en nuestro país. Acostumbrada a posar ante la cámara, gracias a lo cual está a punto de alcanzar el millón de seguidores en su cuenta de Instagram, no es extraño verla luciendo sus propios diseños. En su última publicación, una frase contundente ("Me encanta tanto") y un vestido de novia con cola y la espalda parcialmente al descubierto, ayuda a revelar las primeras pistas sobre el vestido que ella misma confeccionará para contraer matrimonio en su Sevilla natal. Se trata del modelo Paz y pertenece a su colección primavera-verano 2019.

Observando la siguiente publicación de Instagram, se puede confirmar este hecho. "No he empezado aún con mi vestido de novia para la iglesia pero estoy seguuuurísima de que va a ser muy parecido a este". Con esta frase, no solo deja entrever que el look con el que caminará hacia el altar será de manga larga, cuello a caja y con la espalda parcialmente descubierto, sino que llevará, al menos, un diseño más para el banquete y la posterior celebración. La sevillana acaba de presentar su última colección para novias e invitadas 2019 en Code 41 Trending Day, agotando el aforo de 400 entradas en cuestión de minutos desde que se pusieron a la venta. Entre los trajes de fiesta, destacó sobre la pasarela algún look nupcial.

Tal y como reveló la propia protagonista en una entrevista a Bulevar Sur, "he querido hacer pocos vestidos de novia pero todos son muy yo. En el fondo, seguro que mi vestido será algo muy parecido a eso. Uno será más atrevido para la noche y el de la ceremonia, ajustado a la cintura y con vuelo, en mi línea habitual". La diseñadora sevillana está de enhorabuena y puede presumir de estar viviendo la época más especial de su vida. No solo triunfa en el terreno laboral, sino que a finales de noviembre de 2018 dio a luz a su primer hijo, Jacobo. Ahora, planea celebrar su boda con el hombre de su vida para poner el broche de oro a esta feliz historia de amor.