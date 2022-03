Kendall Jenner convierte el escote 'tulle wrap' en la gran tendencia nupcial

¿Recuerdas el look que llevó Kendall Jenner a la gala MET del año pasado? El evento tuvo como temática la religión católica, Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, y la mayor de las hermanas Jenner apareció de blanco sobre la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York paran acaparar la atención de los medios internacionales y de una fan incondicional: su propia madre. Kris Jenner protagonizaba una de las anécdotas más sonadas de la noche al intentar recolocar el vestido de su hija mientras ésta posaba ante las cámaras. Un impulso materno al que la modelo respondió con espontáneo, '¡Mamá, para!'. El mono que defendió aquel mayo de 2018 no solo suscitó memes sino que sirvió a firmas como One Day para recrear un escote nupcial al que han bautizado como Tulle Wrap.

Si en 2017 fue Kim Kardashian la que asistió a esta misma gala vestida de blanco, un año más tarde su hermana pequeña repetía la jugada y posaba ante los medios con un mono inmaculado ideado por Off-White. La firma de Virgil Abloh confeccionó una pieza de pantalón campana y un bustier que nada tenía que ver con el concepto tradicional al que va asociado este sensual escote. El corpiño envolvía el cuerpo de la modelo con una capa de tul estratégicamente colocada sobre sus brazos, del que nacían unos largos guantes drapeados, fieles al estilo del diseñador de Illinois. Y es que Abloh ha conseguido redefinir el concepto del lujo a través de una firma que se ha convertido referente de moda entre las celebrities estadounidenses.

Parece que One Day tomó buena nota de este innovador concepto y lo llevó al terreno nupcial con un resultado extremadamente sofisticado. El vestido reinterpretado por esta firma australiana tiene nombre propio y es uno de los looks estrella de su colección. Lennon Tulle Wrap es un diseño de línea A, ceñido al cuerpo y con una escueta cola. Como su propio nombre indica, tiene una delicada capa de tul que envuelve el cuerpo de la modelo, bajo el cual se deja intuir un escote en forma de corazón. De este modo, y al igual que ocurre con otras firmas como Berta, esta marca centra su atención en idear fórmulas novedosas y delicadas para potenciar unos escotes sensuales asociados tradicionalmente a los corpiños y a los bustiers.