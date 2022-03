Danielle, la estilista neoyorquina que se casó con un ramo de naranjas

La florista Lucía Navas, de El Taller de Lucía, reconoció a Hola.com que 'las novias siguen siendo fieles a los ramos de flores como manda la tradición, aunque algunas ya se atreven con otras propuestas más originales". Dentro de las mujeres que deciden arriesgar con este accesorio nupcial también encontramos a las que apuestan por los diseños en cascada, las que prefieren texturas delicadas como la Hierba de la Pampa o aquellas que deciden hacer un bonito guiño a los más pequeños de la boda llevando una cesta de mimbre. La última prueba de la revolución que están experimentando los ramos de flores la encontramos al otro lado del Atlántico, gracias a la creatividad de la neoyorkina Danielle Nachmani.

VER GALERÍA

Danielle es estilista y consultora de moda. En sus manos han confiado muchos rostros conocidos del panorama internacional, desde modelos como Martha Hunt a actrices como Laura Harrier. Además, es hermana de la reconocida influencer Arielle Nachmani, más conocida en redes sociales como Something Navy. El minimalismo es su sello de identidad y lo transmite en el terreno laboral y en su vida personal. Tanto es así que hasta su look nupcial hizo gala de esas líneas rectas, pulidas y extremadamente sofisticadas que le han llevado a alcanzar el éxito.

VER GALERÍA

Y ¿quién mejor que Raf Simons para hacer realidad su sueño de color blanco? El que fuera creativo de Calvin Klein hasta el pasado mes de diciembre recogió el legado de la moda minimalista por antonomasia y dio su propio giro a esta casa de Manhattan. Sin embargo, no es su vestido el que ha conquistado nuestra atención, es el ramo de novia. Una mezcla de atrevimiento y originalidad que se desmarca de todo lo que hemos visto hasta ahora.

VER GALERÍA

'No tengo palabras. No existe nadie más chic'. Así fueron las acertadas palabras de su otra hermana, Michaela, al verla vestida de novia. El modisto belga ideó para Danielle un diseño sin mangas, de escote pico y cut-outs laterales que dejaban su espalda premeditadamente al descubierto. Todo un homenaje a la estética imperante de los años 90 que combinó con el ramo más divertido de los últimos tiempos: un bouquet de Kumquat, conocidas popularmente como Naranjas de la China o naranjas enanas. Una genialidad para quien no se toma la vida demasiado en serio ni las directrices de la moda al pie de la letra.