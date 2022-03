Los detalles nunca vistos del segundo vestido de novia de Eugenia de York El diseñador Zac Posen ha revelado a través de las redes los secretos del que fue su otro gran look nupcial

Acostumbrado a compartir con sus seguidores el trabajo que realiza en su atelier, el diseñador Zac Posen ha querido mostrar también el 'paso a paso' de uno de sus vestidos de novia más ilustres: el segundo diseño nupcial que lució la princesa Eugenia de York tras la ceremonia religiosa en su boda con Jack Brooksbank. De este modo, buceando a través de su Instagram, encontramos imágenes inéditas de numerosos detalles nunca vistos de este diseño en tonos nude que atrajo los aplausos de la crítica especializada. Un look de princesa millennial que encajaba como un guante en el estilo que transmite la pequeña de los York.

VER GALERÍA

Tras el diseño de Peter Pilotto con el que caminó hacia el altar de la capilla de San Jorge como una princesa de cuento moderna, ya que prescindió del tradicional velo, llegó el momento de marcar la diferencia con respecto a otras royals europeas. La duquesa de Cambridge o Meghan Markle, por ejemplo, apostaron por el blanco impoluto en los looks que lucieron tras la ceremonia. La hija del príncipe Andrés rompió la tradición gracias al color favorito de su generación que, además, se ha reafirmado como una apuesta nupcial de tendencia entre rostros conocidos como Marta Ortega o Mandy Moore.

VER GALERÍA

En las nuevas imágenes publicadas por Zac Posen en su perfil de Instagram, podemos ver este diseño tan especial al descubierto, sobre el maniquí donde el modisto parecía trabajar ultimando pequeños detalles. De este modo, se puede observar con total claridad esa obra de arte en forma de microplisados que conformaban la parte frontal del vestido. Un diseño de manga larga, cuerpo ceñido al torso y cintura enmarcada de la que nacía una falda vaporosa y con movimiento gracias a esa minuciosa técnica tan utilizada entre los maestros de la moda, que puso en relieve el icónico modisto Mariano Fortuny.

VER GALERÍA

Este vestido, aunque parecía sencillo, sin grandes artificios ni detalles, guardaba un as en la manga a modo de capa, que iba cosida al propio vestido y cubría los hombros de la nieta de Isabel II. Sin embargo, esta importante espalda digna de cualquier royal no se pudo ver en todo su esplendor, ya que no se distribuyeron demasiadas imágenes oficiales. Gracias al modisto estadounidense, hemos podido hacernos una idea mucho más aproximada de ese movimiento ligero que seguía la capa y parecía levitar sobre el vestido. Como especifica diseñador en sus redes sociales, estas imágenes corresponden al momento “antes de que se colocaran los últimos bordados”, y lo mostró en Instagram “por petición popular”.

VER GALERÍA

Del mismo modo, también ha compartido esta bonita fotografía en uno de los momentos del fitting (prueba de vestuario) más emotivos, ya que es la hermana mayor de Eugenia, la princesa Beatriz de York, la que le está ayudando a abrocharse el vestido, tal y como precisa el diseñador en su pie de foto. “¡Amor de hermanas! Mi momento favorito y mi vestido del año. Me encantan las manos de la princesa Beatriz de York ayudando a vestir a su hermana aquella tarde. Amistades y momentos que guardaré para siempre. Una vez más, ¡qué gran honor y qué familia increíble!”. En primer plano, se observa el nacimiento de la capa, el juego de microplisados y la botonadura posterior del vestido, ya sobre el cuerpo de la princesa Eugenia, a juzgar por esa inconfundible cicatriz que luce en la espalda y que se puede percibir claramente en la imagen. La nieta de Isabel II tiene esta marca fruto de una operación de escoliosis a la que fue sometida cuando tenía 12 años y no la quiso ocultar con ninguno de los dos vestidos de novia.

VER GALERÍA

En concreto, este diseño rosa estaba inspirado en la belleza de Windsor y en los campos que lo rodean. La tonalidad elegida no fue para nada casual, ya que recrea la Rosa Blanca de York, el símbolo de la Casa de York que estaba bordado discretamente en el hombro de la pieza. En esta otra imagen que Zac Posen sacó a la luz y quiso compartir con su más de un millón y medio de seguidores, se puede ver este pequeño bordado con todo lujo de detalles bajo el título: "Querido diario. Un fin de semana de cuento de hadas que nunca olvidaré. #RosaBlancadeYork".