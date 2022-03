Un vestido llamado 'Kennedy' o la elegancia de un look de novias y damas La admiración de Sarah Seven por Jacqueline Kennedy ha desembocado en uno de los modelos más demandados de su colección nupcial

Estados Unidos es una fuerte potencia en el desarrollo de la moda nupcial y Nueva York, el epicentro mundial de las tendencias cada vez que se celebra su pasarela bridal más famosa. Los diseñadores emergentes se abren paso entre las grandes firmas para impregnar los vestidos de novia de aire fresco y nuevas ideas. Sarah Seven está consiguiendo revolucionar el concepto de novia más tradicional con escotes que desafían la lógica y vestidos con nombre propio cuyas cuidadas producciones han conseguido captar nuestra atención. Hablamos con la diseñadora americana sobre el origen de Kennedy, uno de los modelos estrella de su última colección.

La estadounidense lanza cada año dos colecciones para dos tipos de novias distintas. La línea Sarah Seven, que sale a la luz en primavera, y Bride by Sarah Seven, que sale en la temporada de otoño. Ambas, persiguen un estilo que, curiosamente, se inspira en personajes famosos. Poner a un vestido de novia el nombre de una de las primeras damas más reconocidas y queridas de la historia de Estados Unidos no podría desembocar en otra cosa más que en un éxito seguro. Tal y como nos ha confirmado la propia diseñadora, si bien no existe una referencia estilística definida entre Jacqueline Kennedy y el propio diseño nupcial, su fuerte admiración hacia ella le ha servido de inspiración. "Este vestido, no solo es sofisticado y elegante, sino que también es encantador y accesible, al igual que fueron el presidente John Fitzgerald Kennedy y la Primera Dama, eran muy queridos".

Lo describe como un vestido "increíblemente chic, pero cómodo. Tiene un estilo muy versátil". Está confeccionado en crepé de seda, tiene escote en 'v' y manga japonesa a la altura del codo. Su parte posterior drapeada es una combinación glamurosa y effortless muy fácil de llevar. "Gracias a su versatilidad, no existe un prototipo concreto de novia que pueda llevar este vestido. Es un diseño que lo han elegido igualmente novias que se han casado descalzas en Hawai como mujeres que han celebrado su boda formal en lugares elegantes y sofisticados". Además, nos confirma que es uno de los más demandados de su colección a la hora del fitting. "Kennedy es para cualquier novia que se enamore de él".

Además del diseño Kennedy, confiesa que "tienen vestidos muy populares en todas las colecciones. Belmont, Venice y Prosecco, por nombrar algunos". En la línea Bride by Sarah Seven, se utilizan mucho las gasas fluidas y los vestidos de encaje, entallados y ultrafemeninos, diseñados para una novia atrevida que pueden encajar con el estilo de Blake Lively, Florence Welch o Kate Bosworth, tal y como declaran a través de su página web. Por otro lado, la línea Sarah Seven se compone de vestidos elegantes y sencillos que incorporan detalles arquitectónicos, tan discretos como poderosos. Sus referentes podrían ser rostros tan conocidos y dispares como Carolyn Bessette-Kennedy, Jenna Lyons o Jennifer Aniston.