La imagen que nunca vimos de Beyoncé vestida de novia

Hacer balance del año a través de las redes sociales se ha convertido en un gesto habitual conforme se acerca el 1 de enero. Al igual que otros muchos rostros conocidos, Beyoncé ha querido compartir con sus 122 millones de seguidores los mejores recuerdos del 2018, gracias a un vídeo a cámara rápida que ha publicado en su cuenta de Instagram. Se trata de una secuencia de imágenes y vídeos que se suceden a un ritmo vertiginoso, entre los cuales se adivina un detalle revelador que hasta ahora nunca habíamos visto. Y es que la propia cantante ha incluido entre sus mejores momentos una fotografía vestida de novia que pertenece al día de la renovación de sus votos matrimoniales con Jay Z. Una fecha, sin duda, muy especial que se descubre meses después gracias a la astucia de la propia diseñadora del look, Galia Lahav.

En el vídeo aparecen fragmentos de los premios Grammy, del festival de Coachella, momentos de su gira On The Run II o emotivas imágenes familiares en compañía de su marido y sus tres hijos. Sin embargo, en apenas un segundo, la cantante muestra una fotografía vestida novia, enfundada en un modelo de estética barroca firmado por la diseñadora israelí. Lahav, ha conseguido congelar ese pequeño fragmento con una captura de pantalla y lo ha compartido orgullosa a través de sus redes sociales. "La Reina B (Beyoncé), llevó el vestido Thelma para renovar sus votos con su esposo Jay-Z en junio, pero esta es la primera imagen oficial que existe de ese extraordinario día y ¡estamos enamorados de nuevo!", confirma en su perfil de Instagram.

VER GALERÍA

Aunque la pareja había compartido previamente imágenes de su ceremonia privada durante su gira conjunta y la propia madre de la cantante, Tina Knowles Lawon, compartió un momento de la celebración donde su pudo ver a la novia de fondo, esta imagen revela por primera vez lo que tan solo aquel día pudimos intuir. El vestido Thelma pertenece a la colección Victorian Affinity de Galia Lahav Haute Couture. Es un diseño ceñido de inspiración victoriana, corte sirena, hombros off-the-shoulder y escote corazón. Aparte del intrincado juego de encajes y transparencias que recorren el vestido, llaman la atención sus imponentes mangas abullonadas confeccionadas en tul de seda que ponen una nota barroca y poderosa al conjunto, fiel a la estética de superestrella de la cantante. Es un diseño cuyo precio oscila entre los 10.300 euros y lo completó con un largo velo y unas llamativas gafas de sol cat-eye con montura blanca.

VER GALERÍA

Aunque la pareja se casó en abril de 2008, fue en 2018 cuando celebraron su décimo aniversario y renovaron sus votos matrimoniales. Sin embargo, este emotivo acto lo dieron a conocer la noche del miércoles 6 de junio, cuando arrancaron su gira conjunta, On The Run II Tour, en Reino Unido. En este momento, no solo deleitaron a sus fans con un gran espectáculo sino que sorprendieron a los allí presentes con un vídeo donde la pareja vestía de blanco e intercambiaban sus votos matrimoniales ante un público expectante.