El conjunto de verano 'made in Spain' con el que Emily Ratajkowski celebró su cumpleaños en Italia La modelo apuesta por un 'total look' adornado con tachuelas metálicas durante sus últimas vacaciones

El estilo de Emily Ratajkowski se diferencia del de otras modelos y conocidas it girls por las excéntricas combinaciones con las que arriesga e innova. Hace apenas unos días, la veíamos con un vestido 'boho' de Mango y zapatillas fluorescentes de fútbol, y no mucho antes causó revuelo al estrenar unos bermudas largos de tiro bajo (la tendencia más polémica de este verano) con calzado acuático. Aun así, a pesar de que algunos de estos looks sean difíciles de replicar y requieran mucha confianza por parte de quien los luce, la autora de Mi cuerpo también puede ser fuente de inspiración para quienes nos atrevemos menos con la ropa y, de hecho, ha fichado esta semana el conjunto perfecto para inaugurar el verano. ¡Lo llevarás en la playa, en la calle y hasta de festival!

El conjunto español con el que Emily Ratajkowski celebró su cumpleaños

No es secreto que Emily Ratajkowski es fanática de algunas grandes marcas españolas, como pueden ser Zara o Mango, al igual que Kendall Jenner o Gigi Hadid, que cada cierto tiempo nos sorprenden vistiendo las novedades de los gigantes de la moda made in Spain. Lo llamativo de este último look de la modelo es que no va firmado por alguno de estos sellos sino que, en su lugar, pertenece al catálogo de Gimaguas. Fundada en 2018 por las gemelas Claudia y Sayana Durany, nativas de Barcelona, sus prendas alegres y desenfadadas se distinguen por los sutiles detalles artesanos y personalizados.

- Emily Ratajkowski confirma que nuestras botas preferidas seguirán siendo tendencia en 2024

Emily eligió un total look de la firma que se compone de un top halter ajustable en algodón color blanco de profundo escote y espalda abierta con aplicaciones de tachuelas metálicas (99 euros), un pantalón de tiro bajo rosa con detalles de ojales plateados (129 euros) y un minibolso bandolera en cuero mantequilla adornado también con estas tachuelas (250 euros).

Se trata de un atuendo hecho al 100% en España que puedes lucir tanto en tus paseos por la ciudad a altas temperaturas como en los festivales de moda del verano. La modelo lo estrenó durante sus últimas vacaciones por la Costa Amalfitana, donde celebró su 33º cumpleaños rodeada de amigas y en compañía de su hijo, el pequeño Sylvester Apollo Bear.

Accesorios artesanales y muy originales

Para su cena de cumpleaños, se cambió por un vestido ideal para las noches estivales siguiendo la tendencia de la falda baja que está tan de moda esta temporada. El vestido que lleva Emily en la fotografía es de Helsa, pero sellos asequibles como H&M o Zara tienen en su catálogo diseños muy similares. El punto de color lo pone el collar redondeado de cristal transparente con círculo dibujado en color rojo, una pieza elaborada por Gennaro Pepe Ciller que lleva la firma de Gimaguas y se vende por 139 euros en su web. Muchas de las prendas de la marca nacida en Barcelona por estas dos hermanas son concebidas en colaboración con artistas y artesanos que admiran y provienen de todas partes del mundo.

- La clave por la que Emily Ratajkowski ha recuperado el collar de cordón que se llevaba en los 2000

El broche de oro para su estilismo de cumpleaños, aunque no lo creas, también tiene acento español: es el bolso 1969 Nano, que rinde homenaje al icónico y vibrante diseño que consolidó a Paco Rabanne hace más de medio siglo. Está hecho a mano con 282 piezas de metal plateado y actualmente tiene un precio de 790 euros.