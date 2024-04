La camiseta blanca vuelve a estar de moda esta primavera y se lleva como en 2010

Sentimos devoción por las camisetas básicas blancas. Al igual que nos sucede con otra ropa de fondo de armario, como los pantalones vaqueros o las camisas, esta prenda es una de esas que siempre se presta para ayudarnos a crear un look, tengamos o queramos llevar el estilo que sea. Sin embargo, en los últimos meses su puesta en escena se está reinventando y, según las chicas más fotografiadas en el street style, la camiseta básica blanca ahora se lleva como la vestíamos allá por 2010, cuando muchas éramos adolescentes: con jerséis y chaquetas de punto.

Pudiera parecer evidente decir que esta prenda se acompaña de otras tan sencillas como los jerséis y los cárdigans, pero lo cierto es que, como en toda tendencia que se precie, hay normas por las que destacamos que vuelva a tener especial protagonismo en nuestros armarios. Y es que, si algo llama la atención, es la manera en la que vuelve a tener hueco en los estilismos más aplaudidos de las calles, ya que, tal y como observamos, este 2024 se coloca siempre debajo del jersey o del cárdigan, dejándose ver solo por arriba o también por abajo, pero nunca al completo. Si se lleva con una chaqueta que es semi abierta, es decir, que se ata solo con un lazo, cordón, o algún botón, entonces debe asomarse por ambas partes.

Así es la camiseta blanca del momento

Repasando las publicaciones de las consultoras de moda de Instagram, y de los fotógrafos que se dedican a retratar a las chicas que mejor visten sobre el asfalto, otra norma nos queda clara: aunque estas camisetas pueden ser ajustadas u holgadas, de manga larga o corta; deben ser, eso sí, siempre de cuello redondo y lisas, esta vez nada de dibujos ni estampados. La prenda que se ponga encima, en capa, no importa el escote que tenga (también puede ser circular o incluso en ‘V’) siempre y cuando la camiseta se vea sobresalir cerca del cuello, con un aire masculino indudable que le suma un toque desenfadado, relajado e informal que nos recuerda a la vestimenta típica que lucen los skaters cuando patinan, a menudo formada por jerséis por camisetas por fuera y pantalones pitillo.

En un momento en el que las tendencias ‘Y2K’ conviven con las de 2010 y estéticas que está recuperando la generación Z, como el indiesleaze o el skatecore, también hacen acto de presencia, no nos extraña que este combo vuelva a ser uno de nuestros preferidos. Aunque, como muchas de las corrientes de estilo de antaño, lo habíamos olvidado, lo cierto es que no se trata de una de esas tendencias que nos generan rechazo antes de verla de manera masiva (y de que, por lo tanto, no guste), sino que a esta le guardamos cierto cariño porque, además de ser una de las más discretas, todas la tenemos ya preparada en nuestros armarios y es tan versátil que encaja en infinidad de looks.

Cómo llevar la camisa blanca para seguir las tendencias del 2024

Lucir este tándem de estilo es muy fácil. Mientras no suban las temperaturas, un estilismo comodín que nunca falla para unirse a esta tendencia con acierto es el de conjuntar la camiseta blanca y la prenda de punto con pantalones vaqueros, botas o salones terminados en punta y una gabardina, una bomber o una americana XXL con hombreras. Si escoges partes superiores flojas, contrarresta el atuendo con pantalones pitillo. Si en cambio, decides lucir otras más holgadas, conjúntala con pantalones holgados estilo baggy. En cambio, y ya inaugurada la estación primaveral, todo nos parece indicar que esta tendencia viene precisamente para que olvidemos las prendas exteriores y la llevemos con bailarinas, sandalias o cangrejeras, e incluso dándoles un aire moderno combinándolas sobre faldas. Si te atreves haz como la co-fundadora de Rotate, Jeanette Madsen, y apuesta por una falda con transparencias. No tengas miedo, parece ser que esta vez casi todo está permitido.