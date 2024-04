Florence Pugh se hace viral en México con dos looks de tendencia e impresionantes La actriz británica promociona último trabajo, la película 'Dune 2', en la que comparte protagonismo con Zendaya

La película Dune 2 dirigida por Denis Villeneuve ya se está posicionando como uno de los estrenos más esperados y con miras a ser uno de los más taquilleros. El filme ha reunido a un plantel de actores de lo más variado y en el que figuran nombres tan mediáticos como Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Austin Butler o Florence Pugh. De hecho, estos cinco intérpretes han viajado hasta México para participar en varios actos promocionales de esta saga de ciencia ficción durante la jornada de ayer martes 6 de febrero. Por la mañana, este quinteto de estrellas participó en una rueda de prensa a la que siguió un concurrido encuentro con sus fans al caer la tarde. Dos citas en la que la moda tuvo un papel protagonista entre los presentes, llegando a hacerse viral sus looks.

Un vestido blanco con detalles esféricos

Y si Zendaya revalidó su título de moda con sus elecciones de moda, Florence Pugh no se quedó atrás con dos looks que han generado infinidad de titularse y en los que ha contado con la colaboración de la estilista Rebecca Corbin-Murray. Para el Fan Event de Dune 2 en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, la actriz británica quiso seguir apostando por el movimiento reivindicativo Free the Nipples con un vestido de tendencia de la firma Standing Ground (colección Primavera/Verano 2024).

Este diseño en color blanco tenía el cuerpo semitransparente con cuello a la caja y sin mangas, que se drapea en la zona del vientre. En contraste, se acompaña de una falda con fruncido frontal que arruga la prenda y se realza con acabado de pequeñas esferas. Un acabado que también se recrea en la parte posterior.

Un conjunto discotequero para la mañana

Por la mañana en la rueda de prensa que se celebró en el Hotel Four Seasons de Ciudad de México, Florence Pugh apostó por un estilo muy diferente, pero, no por ello, menos impactante. En este acto, la actriz británica, que también ha alcanzado mucha popularidad por su interpretación en la taquillera Oppenheimer, se decantó por un diseño de inspiración discotequera de Galvan; de hecho, bien podría ser un look que marcara las noches del popular Studio 54 de Nueva York en la década de los 70. Concretamente, lució un conjunto cuajado de cristales en corte romboidal, que se componía de un cropped top con anchos tirantes y una falda larga con amplia abertura en la falda.