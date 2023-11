El reto de Pharrell Williams para Louis Vuitton: renovar un bolso icónico y convertirlo en objeto de deseo

El 20 de junio de 2023 figura como un día histórico para el mundo de la moda. En el Pont-Neuf (Puente Nuevo) que cruza el Sena en París, tuvo lugar el debut de Pharrell Williams como director creativo para hombre de la casa francesa Louis Vuitton. El considerado también como uno de los mejores cantantes y productores de los últimos tiempos se lanzaba al mundo internacional del diseño con unas propuestas para Primavera/Verano 2024 que no olvidaron a su predecesor, el diseñador Virgil Abloh. Aquel día fueron muchos los retos a los que se enfrentaba el intérprete de temas como Happy (de su álbum Girl de 2014). Por ejemplo, tenía que representar la exquisita esencia de la firma para la que tomaba sus riendas en el ámbito masculino, satisfacer todas las expectativas y también ser audaz y darnos algo nuevo. Y lo consiguió.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

-Pharrell Williams, de productor a diseñador: su salto de la música al mundo de la moda

En vivos colores y acabado artesanal, el nuevo Speedy llega en diciembre

Entre las novedades que acompañaban a su colección, se encontraba un complemento que aunaba historia, elegancia y estatus, el bolso Speedy. Sin embargo, Pharrell Williams logró darle una imagen renovada sin perder su esencia. Para ello, lo que hizo es conservar las líneas trapezoidales que clásicamente muestra este accesorio, pero, visualmente, darle un giro. Para la ocasión, y en nueve dimensiones, lo que hizo es presentarlo en diferentes colores muy vivos sobre piel de becerro granulada más flexible y natural en la que se imprime el famosísimo Monogram serigrafiado, pero en una apariencia artesanal que luce con un efecto borroso, casi pintado a mano. Y aunque será un hit en la temporada de Primavera/Verano 2024, los clientes más exclusivos podrán adquirir a partir de diciembre los modelos en rojo, verde y amarillo.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Gusta a las estrellas del deporte y la interpretación

Este renovado Speedy, que toma como referente la actitud y mentalidad ajetreada de Canal Street en el Lower Manhattan de Nueva York, ya figura de forma exclusiva en los armarios, por ejemplo, del tenista Carlos Alcaraz, el cual no se separó de este complemento cuando acudió a China para participar en el Masters de Shanghái a principios de octubre. Como él, también han confiado en este bolso el actor Jacob Elordi o el jugador de baloncesto LeBron James. Sin embargo, fue la diseñadora y cantante Rihanna la primera en lucirlo, pues, frente al objetivo de los fotógrafos Keizō Kitajima y Martine Syms, protagonizó la campaña publicitaria de la primera campaña de Pharrell Williams para Louis Vuitton que salió a la par que el desfile parisino.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El nacimiento del Speedy, un icono de moda

Originariamente con el nombre de Express que reconocía la locura de la época por la velocidad y los automóviles, este bolso fue ideado por Gaston-Louis Vuitton (nieto de Louis Vuitton) en 1930 como el complemento perfecto para viajar. En 1950, el Speedy se presenta con un lienzo Monogram flexible y se convierte en un objeto de deseo imprescindible y más urbano. Sin embargo, su conversión como icono fue gracias a Audrey Hepburn. En 1965, La actriz belga, protagonista de Desayuno con diamantes (1961), pidió a Henry-Louis Vuitton un modelo más pequeño para adaptarse a su pequeña figura. Y así fue como nació el Speedy 25. Se convirtió este accesorio en un icono internacional, así como un best seller de la firma.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

-Un siglo de historia de la moda en los 9 bolsos más icónicos

La visión renovada de Pharrell Williams

Ahora con Pharrell Williams nace una nueva era para el Speedy y es que el diseñador tenía un objetivo claro al hacer este trabajo. “El Speedy siempre fue un bolso de lona para hombres hasta que hicieron una versión más pequeña para Audrey Hepburn en 1965. Quería tomar algo que sentí que sería unisex y que fuera un gran bolso para personas. Es un icono cotidiano concebido para todos los ámbitos de la vida. Está inspirado en Canal Street de Nueva York. Lo he estado dando vueltas sobre mi cabeza. Quiero llegar a un nivel y causar sensación. Los colores primarios son el punto de partida. Luego ves que el bolso tiene arrugas y está caído, y sabes al instante que no es un Speedy normal. Eso no es lienzo. Es cuero suave como la mantequilla”, señala el director creativo de Louis Vuitton.