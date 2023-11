Cinco looks con bailarinas y merceditas, el zapato más buscado de la temporada Te proponemos estilismos fáciles de copiar para que saques provecho a este calzado cómodo ahora que bajan las temperaturas

Ya hace meses que las bailarinas se colaron nuevamente en los armarios de las amantes de la moda, y esto no debería de sorprendernos: son cómodas, sofisticadas y extremadamente versátiles. Con la llegada del otoño, este delicado calzado adquiere aún más protagonismo, convirtiéndose en el accesorio perfecto para mujeres que todavía no quieren desempolvar las botas. Sea cual sea el modelo de bailarinas que elijas, garantizamos que invertir en un par para esta temporada será una elección acertada. Recordarás de inmediato por qué eran tus zapatos favoritos de la infancia. ¡Aquí te presentamos cinco ideas para inspirarte!