Hablamos con Ana Cristina Portillo: 'De mis padres aprendí a fijarme en los detalles y de mis hermanas, el amor familiar'

La moda llegó a su vida de forma casi casual, y la coincidencia resultó todo un acierto. "Quería trasladar mis dibujos a telas y hacer lo que fuese con ellas (...). No soy muy excéntrica vistiendo, pero no me gusta ir igual que el resto. Y por eso acabé haciendo moda". Así resume Ana Cristina Portillo Domecq los inicios de su colección de homónima que veía la luz hace casi un año y que, antes de estar a la venta, estrenaron sus hermanas. Alejandra, Eugenia y Claudia, las tres hijas mayores de Bertín Osborne, fueron las primeras en lucir los vestidos estampados con los que, ahora, Ana Cristina posa para ¡HOLA! en el JW Marriott Hotel Madrid en este reportaje en el que presenta los looks de otoño más especiales y nos acerca a su colorista universo repleto de estilo.

De la pintura a la moda

Encontrar en tu pasión un trabajo es algo que no todo el mundo consigue, pero es la clave para triunfar y, sobre todo, para disfrutar de verdad de cada día. Como afirmaba Pablo Picasso, "el éxito en el trabajo se logra convirtiendo lo que te gusta hacer en tu profesión". También decía el pintor malagueño eso de que "si vienen las musas, que te pillen trabajando". Y a Ana Cristina Portillo Domecq ese momento le llegó en una situación en la que, a la mayoría, no nos visitaba la inspiración: la pandemia.

Camisa de Ana Cristina Portillo Domecq, pantalón de Sézane, pulseras y anillos de Papiroga, y sandalias de Martinelli.

En esos meses de casa y teletrabajo, fue cuando la hija pequeña de la desaparecida Sandra Domecq, la primera esposa de Bertín Osborne y madre de cuatro de sus hijos (Alejandra, Eugenia, Claudia y Cristian), descubrió que su afición por la pintura podía trasladarse a tejidos, telas estampadas con muchos colores con las que, tras experimentar en la decoración y colaborar con otras marcas, pudo en diciembre de 2022 lanzar sus primeros vestidos, camisas y pañuelos de inconfundibles dibujos.

Color para el otoño

Diez meses como empresaria de moda -y decenas de pruebas para encajar cada print en el tamaño de las prendas-, le han permitido, además de explotar su talento y su estilo innatos, aprender muchísimo sobre cómo funciona la industria, aunque ella destaca otro como la lección más importante: "Aprendes a adaptarte, a evolucionar y a escuchar a la gente. Es básico, sobre todo al principio, que tienes margen para cambiar. Tienes que adaptarte al resto de la gente". Nos lo cuenta tras esta sesión de fotos en la que la estilista Pilar Lara ha combinado las creaciones de Ana Cristina Portillo Design con prendas de tendencia, como el traje de americana cropped, el pantalón palazzo o la cazadora biker de cuero. Este reportaje es la mejor prueba de que las piezas de Ana Cristina Portillo Design son tan versátiles como los pañuelos que, en sus redes (@anacristinapd_design y @anacristinapd), la vemos lucir de mil y una maneras diferentes.

Traje sastre de Arket, camisa de Ana Cristia Portillo Design, pendientes de PDPAOLA, y sandalias de Martinelli.

"Todos mis vestidos los he llevado con zapato plano en algún momento, pero también para ir a cenar. Si le pones un bolso grande, como más desenfadado, vas mucho más informal. Creo que las cosas están para usarlas y disfrutarlas. Y yo, sobre todo, elijo buena calidad en tejidos porque quiero que duren mucho tiempo y quiero que le puedas dar mil usos", afirma. Todas sus prendas se confeccionan en seda natural y se producen en España: "Hay que apoyar el negocio local. Puedes encontrar cosas más baratas y buenas, o regulares, fuera, pero al final creo que tenemos unos artesanos buenísimos aquí en España y creo que hay que aprovecharlos", apunta.

Cazadora perfecto de Maje, vestido de Ana Cristina Portillo Design, y pulseras de Uno de 50.

Una familia de artistas muy unida

Además de la calidad, lo que define las creaciones de Ana Cristina Portillo son los estampados ultra coloridos y con motivos naturales. Según explica en la página web de su marca (anacristinapd.com), sus padres -Sandra Domecq y el fotógrafo Fernando Portillo- le enseñaron a ver el mundo con una mirada especial: "Cuando ando por la calle no miro al suelo, si no al cielo. Miro los edificios, las flores en un árbol, busco azulejos bajo los balcones…", escribe en el portal. Y nos lo confirma en persona: "Cuando trabajo, tengo presentes a mi padre y a mi madre en el detalle; en apreciar los detalles de la vida cotidiana, en fijarte en las pequeñas cosas".

Para sus hermanas -las cuatro están muy unidas- también tiene palabras de admiración y cariño: "Son madres, son amigas, son hermanas pequeñas a veces (ríe). De ellas, y de mis padres, he aprendido el amor familiar", concluye antes de desvelarnos cuáles son sus básicos de otoño, sus trucos para vestir bien o la tendencia con la que va a atreverse esta temporada. Descúbrelo todo en el vídeo.

Pantalón y camisa Ana Cristina Portillo Design, anillo de cocodrilo de Thomas Sabo, anillo sello de PDPAOLA, y sandalias de Martinelli.

