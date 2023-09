De Selena Gomez o Kylie Jenner al 'street style': ¡copia el vestido preferido de las 'tomato girls'!

Durante los últimos meses hacer scroll en Instagram y en TikTok ha sido sinónimo de viajar a Italia. Puede que te hayas dado cuenta, o puede que, si lo piensas, ahora comiences a ser consciente de la gran cantidad de publicaciones que nos han mostrado el estilo de vida del país de la bota en los últimos meses. Desde los paisajes idílicos de Sicilia, con el perfil de Nicolò Leone en cabeza, pasando por los viajes de nuestros amigos más afortunados a la Toscana o, simplemente, al ver los looks de algunas de las expertas en moda y chicas que más tecleamos en buscadores cuando queremos inspirarnos en estilo. Sí, todos hemos soñado con pasar unos días en los alrededores de Roma.

En un año en el que la plataforma turística de Airbnb señala que los españoles escogemos a la capital italiana como segundo destino internacional preferido para disfrutar de una escapada (Lisboa encabeza el primer puesto) no parece casualidad que, como diría el refrán, todos los caminos nos lleven –o al menos evoquen– a Roma. Así está siendo, pues si bien los muros de mayor éxito de Instagram nos sitúan en la época de la dolce vita, en TikTok la #tomatogirl bate récords. Si todavía no sabes de qué estamos hablando piensa en todas esas fotografías que has visto recientemente de chicas comiendo pasta o bebiendo Spritz, luciendo vestidos vaporosos con faldas en vuelo o conjuntos de lino, joyas doradas y patrones hiper femeninos sobre horizontes verdes o atardeceres. Ellas serían el ejemplo perfecto para definir a las #tomatogirls. Eso sí, que no te engañe el nombre, pues su ropa no siempre debe ser roja, sino más bien sus prendas deben seguir patrones típicos de la indumentaria propia de todos los países donde se consume bastante esta hortaliza. O lo que es casi lo mismo, de cualquier destino de costa mediterráneo.

Identificar este estilo es fácil, pero todavía lo parece más desde que algunas celebrities han coincidido luciendo una de las prendas estrella para calificar esta estética. Hablamos de ese vestido vaporoso, a menudo de colores pastel y con estampados florales o frutales, que no hace más que repetirse en looks de chicas que nunca antes los habían llevado. La prenda a la que nos referimos se trata de un diseño que, en concreto, suele presentar un escote abullonado, cintura ajustada y faldas largas en vuelo con caída libre. Pueden ser de manga corta o media, e incluso, tal y como Selena Gomez nos ha enseñado hasta en dos ocasiones diferentes en las últimas semanas, de asas anchas.

Si a una #tomatogirl la puedes encontrar tomando cafés sola en tazas de cerámica pintada mientras lee un libro, a las que lucen el vestido que está arrasando entre las chicas que más seguimos por su estilo conjugan esta estética con la del cottagecore, y es más común verles preparando una cena de queso y uvas sobre un mantel de cuadros vichy en la parte trasera de una casa de campo, o corriendo y posando alegre frente a la cámara con un cesto de mimbre en mitad de un espacio ajardinado. Así lo hemos detectado repasando las tendencias que triunfaron este verano, y así nos lo adelantó ya el año pasado Kendall Jenner, cuando nos cautivó a todos con un bonito vestido rosa de Rodarte que escogió para celebrar Acción de Gracias y que, casualmente, también lució Selena Gomez en el vídeoclip de su canción, De una vez.

Si resulta difícil imaginar a una Kardashian enfundada en un vestido de carácter tan romántico, lo cierto es que recientemente Kylie Jenner nos ha sorprendido con varios vestidos como el que lució su hermana. También otras chicas de las que siempre apuntamos pautas de moda, como Elle Fanning, nos han mostrado su devoción por esta tipología de diseños.

Podría parecer que esta tendencia se quedaría solamente relegada a este verano 2023, sin embargo, los expertos en moda hablan ya de que se trata de una apuesta que permanecerá en nuestros armarios también en entretiempo. Eso sí, si bien con el calor las sandalias eran sus mejores aliadas, en otoño este calzado es sustituido por botas mosqueteras y cazadoras vaqueras.