Amal Clooney aterriza por sorpresa en Venecia con un vestido 'mini' psicodélico y tacones de red

Venecia guarda un bonito e importante valor sentimental para el matrimonio Clooney. Después de todo, fue el escenario en el que el actor y la abogada se dieron el 'sí quiero' en una íntima pero lujosa ceremonia, por allá en 2014. ¡Y no quisieron estar lejos de sus techos rojos y aguas cristalinas por mucho tiempo! La pareja reside parte del año a unos cuantos kilómetros de la ciudad de los canales, a orillas del lago Como, de modo que no les iba ser molestia alguna pasarse por el lugar testigo de su unión para participar en la jornada inaugural del Festival Internacional de Cine. En su llegada al aeropuerto, Amal lució tan elegante como siempre, de la mano del oscarizado, con un look de minivestido

Amal Clooney, pura sofisticación en su llegada a Venecia

El protagonista de Viaje al Paraíso es un reconocido galán de las grandes pantallas, pero es su mujer quien siempre acaba robándose las miradas cuando posan juntos para las cámaras. Así ocurrió esta misma tarde, cuando recién llegaron a la ciudad de los canales con motivo del certamen de cine, que comienza mañana por la noche. Para Amal, no aplica eso de vestir lo más cómoda posible si visitas el aeropuerto no es una regla inquebrantable. ¡Todo lo contrario! Presumió de su buen gusto con un estilismo de minivestido estilo años 60 que puede convencernos de llevar tacón en nuestro próximo vuelo.

Vestido corto con tacones 'kitten', el tándem más fácil y elegante

La abogada escogió este diseño 'mini' de cuello redondo y sin mangas que las expertas en moda conocen como shift dress, una silueta sumamente popular en aquella década por su favorecedor corte recto, aunque ligeramente acampanado en el bajo para realzar la cintura. El vestido llama la atención al instante por su original estampado de flores psicodélicas en color negro, las cuales presentan líneas distorsionadas en los pétalos, así como un centro relleno de puntitos en forma de corazón.

Este tipo de minivestidos rectos es de los pocos formatos cortos que resultan apropiados para eventos formales, cenas o reuniones de trabajo, pues a pesar de que permite lucir las piernas casi al completo, no se ciñen prácticamente al cuerpo ni resaltan áreas sensibles del escote o el abdomen.

Como la reconocida abogada y escritora que es, Amal está más que acostumbrada a los estrictos protocolos de vestimenta, de modo que ha tenido más de dos décadas de trayectoria profesional para descifrar cómo vestir bien y estar cómoda al mismo tiempo. Su dominio experto de la materia queda patente con esta acertada elección de calzado: los zapatos de salón slingback con hebilla forrada, de Roger Vivier (790 euros), que están realizados artesanalmente en tejido de red y presentan un fino tacón lacado de apenas 6,5 centímetros.

Amal remató el look con unas gafas de sol estilo 'retro' en gran formato con cristales de degradé y un bolso de cuero negro con asa superior, que lleva el nombre de Kikka (1.050 euros). Lo firma 16Arlington y es, de hecho, el modelo más vendido de este sello británico, reconocible por sus características solapas XL sobre los dos bolsillos exteriores.