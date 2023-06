Amal Clooney, radiante con mono dorado y joyas de 93.500 euros en la Gran Vía de Madrid

Amal Clooney está de visita en nuestro país sin su conocido marido, ya que el motivo de su viaje no es la premiere del último trabajo del actor o la entrega de unos premios cinematográficos. Este jueves 22 de junio, el Teatro EDP Gran Vía de Madrid ha acogido el evento We Choose The Earth, que ha contado con dos participaciones de la abogada, en las que ha hablado sobre el vínculo inexorable entre el cumplimiento de los derechos humanos y la creación de sociedades respetuosas con el medio ambiente. Pero además de la inteligencia, la elegancia es otro de sus muchos dones, pues nunca falla si de lucir favorecida se trata, y así lo ha demostrado con este deslumbrante estilismo de estatuilla dorada.

Del trabajo a un evento especial: el mono drapeado de Amal Clooney

Para su presentación en Madrid, Amal ha optado por un look de trabajo ideal que también podría llevar como invitada a una boda o cita especial: este mono de escote asimétrico con detalles drapeados en el abdomen y una falsa lazada que estrechan la cintura, destacando su trabajada silueta con forma de reloj de arena. Su sedoso tejido de crepé oscila, según el impacto de la luz, entre el dorado y diferentes tonalidades de amarillo, como el ocre o el mostaza.

A juego con el deslumbrante tejido del traje, ha escogido unos salones de piel dorada con detalles transparentes de PVC, el modelo Plexi 105 de Gianvito Rossi ( 620 434 euros), que consigue estilizar todavía más su esbelta figura por el efecto de puntera finísima que alarga visualmente sus pies.

En su mano derecha, la mujer de George Clooney sujeta el bolso Mini Floflo en piel negra grabada con efecto de cocodrilo, de Giambattista Valli (1.600 euros), que presenta unos llamativos herrajes dorados y un colgante de candado grabado con el discreto logotipo de la firma, una de las favoritas de Amal. Pero su lookazo de estatuilla dorada no fue, aun así, lo que más brilló en su paso por la popular vía madrileña.

Joyas de 93.500 euros en la Gran Vía de Madrid

Amal Clooney mantiene una estrecha relación con Cartier, cuya filosofía se centra en el empoderamiento femenino y la fabricación ética de Alta Joyería, y recientemente sirvió de anfitriona en París para el evento The Cartier’s Women Initiative: Forces For Good Awards, de modo que no sorprende que se haya decantado por espectaculares creaciones de esta casa joyera. Lo que sí nos ha dejado boquiabiertas es la cifra por la que está valorada cada una de ellas.

Amal ha seleccionado, en concreto, tres piezas de la colección Clash de Cartier, que combina excentricidad con clasicismo empleando preciosas piedras e innovadoras siluetas de lo más cañeras: la pulsera Clash, de tamaño grande flexible en oro rosa 750/1000, ónix y diamantes (47.600 euros); el anillo Clash, de tamaño grande en oro rosa 750/1000, ónix y diamantes (15.000 euros), y los pendientes Clash, de tamaño grande en oro rosa 750/1000, ónix y diamantes (30.900 euros).