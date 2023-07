¡Todo al rosa! Alexandra Daddario viraliza un bikini de 1.000 euros en sus exclusivas vacaciones

Alexandra Daddario está bien familiarizada con las escapadas de lujo en enclaves paradisíacos, y no lo decimos por su estatus de estrella de cine. Como una de las protagonistas de la sonada serie The White Lotus, donde interpretó a una adinerada recién casada en su luna de miel hawaiana, puede darnos una masterclass sobre cómo vestir si vamos de vacaciones a la playa. A menos de 24 horas del estreno de la película Barbie, la estadounidense compartió los detalles de su viaje color de rosa a Los Ángeles de la mano de Dior.

El bikini rosa de 1.000 euros con el que Alexandra Daddario saca su lado más Barbie

Dior ha aprovechado el furor sin precedentes por el estreno de la película Barbie para reunir a algunas de sus embajadoras de belleza en una exclusiva cabaña montada en el histórico The Beverly Hills Hotel, conocido por su fachada de distintos tonos de rosa. Alexandra no tardó en presumir de una semana tan especial con la firma francesa en sus redes sociales y el resultado fue rotundamente viral. Casi un millón de usuarios corrieron a dar 'me gusta' al carrusel de fotos de la actriz, en las que luce su tonificada figura con el bikini Dioriviera con motivo Toile de Jouy Sauvage de color rosa.

Y si pensabas que por ser un look de baño estaría al alcance del presupuesto medio, te equivocas. Tanto el sujetador de corte triángulo con tirantes ajustables como su braguita brasileña a juego se venden por 500 euros la pieza, así que el posado suma 1.000 euros sin haber siquiera tomado en cuenta los complementos escogidos por la actriz para su relajante retiro al más puro estilo Barbiecore.

Una escapada 'premium' con Dior

De hecho, sus accesorios son igual de lujosos que el bikini, todos cortesía de la casa capitaneada por Maria Grazia Chiuri. Además del gorrito de pescador D-Bobby con motivo Toile de Jouy Reverse que vemos en la primera imagen, complemento que añade 850 euros al carrito de compra, Alexandra lleva las gafas de sol DIORHIGHLIGHT S1I (390 euros) junto con el bolso Book Tote con motivo Toile de Jouy Sauvage rosa en gran tamaño (2.800 euros).

Dior no es la única firma de lujo que ha apostado todo al rosa esta temporada. Cuando se confirmó finalmente el lanzamiento del filme sobre la icónica muñeca, a finales de 2021, la industria de la moda comenzó a bombardearnos con nuevos lanzamientos bañados en esta femenina tonalidad, empezando por la colección PP Pink de Valentino, que dio el pistoletazo de salida al fenómeno Barbiecore.