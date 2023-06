Jennifer Lopez sale de su zona de confort con un sensual diseño de neopreno La actriz y cantante deja a un lado las transparencias y brillos para elegir un look poco convencional en la presentación de 'The Flash', película que protagoniza Ben Affleck

Ayer en el Ovation Hollywood de Los Ángeles, tuvo lugar uno de los estrenos más esperados de la temporada, el de la película The Flash. Este título dirigido por Andy Muschietti cuenta entre su elenco de protagonistas con el actor Ben Affleck, que interpreta a Batman. Y hasta allí se dirigió el estadounidense acompañado de su mujer, Jennifer Lopez. Una vez más, y a pesar de los rumores de crisis que se comentaron durante este año, la pareja volvió a demostrar toda su complicidad sobre la alfombra roja con miradas de enamorados y besos continuos. Todo ternura que, no obstante, no ha dejado que pasara desapercibido un giro de estilo en la actriz y cantante. Y es que, para la ocasión, la estrella de Cásate Conmigo, abandonó sus estilos más habituales.

Un vestidazo de inspiración surfera

Hablar de Jennifer Lopez cuando pisa la alfombra roja es hablar de diseños muy llamativos. Entre sus trucos favoritos para ser la reina de la red carpet, encontramos su pasión por las creaciones con mucho brillo. De igual forma, las transparencias también son sus aliadas para ser la más sensual y elegante a la par. Y ¿qué decir de los estampados vibrantes como el de su jungle dress? Sin embargo, en el estreno de la película The Flash, la actriz y cantante cambia de registro y se deja llevar por el minimalismo más vanguardista con creación a la que dotó de un twist muy sensual.

En el estreno de The Flash, Jennifer Lopez se decanta por un vestido bicolor que presenta un original cuerpo en neopreno negro que se inspira en la indumentaria deportiva de surferos o buceadores. A diferencia de cómo se mostró en pasarela esta propuesta italiana (colección Resort 2024 de Gucci), la estadounidense deja la cremallera abierta para poder lucir escote. La pieza, además, tiene en contraste una larga falda de seda en tono beis que se culmina en larga cola.

De forma muy favorecedora, Jennifer López recoge su melena en una cola de caballo muy pulida, lo que le ha hecho coincidir con el último look de belleza de Jennifer Lawrence. Con su peinado, JLo deja que brillen con todo esplendor sus pendientes de piedras preciosas a juego con varios anillos. Un clutch de mano en color negro culminó su estilismo.