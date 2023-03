Cinco looks estampados y a todo color para empezar la primavera con estilo Dejamos de lado las tonalidades invernales ahora que suben las temperaturas

Hay quienes abogan los 12 meses del año por la filosofía del 'menos es más', pero si eres de las personas que arriesgan y se ponen encima todo lo que encuentra en el armario, imaginamos que estarás añorando la llegada de la primavera. Atrás quedará el minimalismo de las tonalidades neutras porque esta nueva temporada es sinónimo de combinaciones dispares y repletas de color. ¿Habías pensado en conjuntar más de dos estampados o colores potentes en un mismo look? No es tarea sencilla, pero aquí te proponemos cinco alternativas monísimas que no te querrás quitar, cortesía de las expertas de street style que triunfan con los estilismos más alegres.