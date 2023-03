Hablamos con Casa Libertas sobre sus hebillas españolas y artesanales que revolucionan los cinturones

Son infinitas las anécdotas en torno a los zapatos más elegantes o los bolsos que marcaron una época, desde la suela roja de unos Louboutin al mismísimo Kelly que adoraba la princesa Grace de Mónaco. Miles de páginas se han escrito sobre estos complementos, sus distintos diseños o versiones, pero con frecuencia nos olvidamos de uno: el cinturón, con su respectiva hebilla, ha sido durante siglos un accesorio tan práctico como estético, aunque actualmente se conciba como "la última pieza a la hora de vestir". Este es precisamente el reclamo que nos llega desde Casa Libertas, firma española busca rescatar esta tradición con sus ArtBuckles®, una propuesta inédita que revolucionará la idea que tenemos de las hebillas comunes.

No es una hebilla, es un ArtBuckle®

Sus fundadores, John y Carmen, definen a Casa Libertas como "una marca que mira hacia atrás para mirar hacia adelante". Y con toda razón, puesto que antes de la invención de la cremallera, las hebillas se empleaban para abrochar los ropajes, calzado e incluso equipamiento militar o ecuestre, pero también a modo ornamental, como si se tratase de un broche o cualquier otra pieza de joyería. ¿En qué parte de la historia las hemos reducido a su uso más básico? ​

Casa Libertas se cimenta en el pasado de una familia criada en un rancho donde se elaboraban elegantes piezas hechas a mano: hebillas de plata, ponchos, marroquinería que, por su diseño eterno, así como su noble confección artesanal, han pasado de generación en generación. "La marca y la historia surgieron cuando buscábamos piezas similares a las que habíamos heredado y que quisiéramos vestir, y no las encontrábamos. Por eso nos pusimos a diseñar nuestras propias piezas", aseguran.

Así comenzó Casa Libertas

John es empresario, pero en sus genes siempre ha estado la necesidad de crear e innovar, así como un interés especial por las distintas disciplinas artísticas: "Mi madre tenía un increíble sentido de la moda, era muy elegante y confeccionaba su propia ropa. Mi padre me regaló hermosas piezas de arte familiares que aún perduran". Después de recorrer el mundo, tanto por ocio como por trabajo, decidió formalizar ese deseo que se manifestaba en él desde hace 25 años, cuando comenzó a diseñar sus propias hebillas. Fue la última vez que compró un cinturón en una tienda.

Carmen coincide en que aventurarse con Casa Libertas no fue más que la progresión natural de un impulso creativo conjunto. Al igual que John, le precedía su experiencia técnica en la moda, pues había aprendido a confeccionar sus propios complementos, entre otras piezas repletas de significado e historias personales: "En la escuela, aprendí diferentes formas de arte (escultura en arcilla, dibujo, pintura...) que aún hoy me inspiran. Siempre me ha gustado el arte. De hecho, estudié diseño de zapatos y sombreros".

El resultado ha sido una sinergia perfecta: "Nuestras trayectorias son complementarias y, en el fondo, a ambos nos apasiona el diseño. Una cosa es diseñar y confeccionar una o dos prendas, y otra completamente distinta es diseñar y crear una marca, una empresa duradera", nos explican.

Desde Casa Libertas, trabajan con un concepto en expansión que escapa los límites del lenguaje y hospeda en su núcleo al arte como forma de vida, adjuntado a cada cosa que nos ponemos. Es por ello que, al finalizar nuestro encuentro, no dudan en asegurar que lo mejor todavía está por venir.

A sus impresionantes ArtBuckles®, les seguirán los próximos lanzamientos de ArtJewelry®, una extensión de su meticuloso tratamiento de la plata, y ArtBags®, que -suponemos- será un rotundo homenaje al legado milenario de los artesanos del cuero.

¿Cómo surgió este concepto único de ArtBuckles ® ?

La historia auténtica de Casa Libertas comenzó impulsada por inspiraciones que provenían de nuestra familia y un amor por las piezas de arte que tienen un significado concreto, un valor emocional. Creemos que, de alguna manera, todos buscamos y nos aferramos a esas prendas para vestir que tienen un sentido, más allá que simplemente ser un atuendo específico.

Nuestra pasión por el diseño y la artesanía hecha a mano. La Casa y la estética del diseño se desarrollan con el propósito de crear un legado proveniente de una marca hecha a mano y actual. Una marca que mira hacia atrás para mirar hacia adelante. Un impulso emprendedor y creativo se desplegó para dar forma al corazón de Casa Libertas.

¿Por qué habéis elegido hacer cinturones y hebillas?

Obtuvimos prendas de arte excepcionales, incluidas hebillas de plata. Piezas que se remontan a mediados del siglo XIX, creadas por artesanos de España para enviar a las Américas. Estudiamos estas formas de arte y nos dimos cuenta de cómo, generaciones después, siguen funcionando y perdurando. Sin embargo, vemos con estupor que lo que se ofrece en la mayoría de los casos es una forma común de correa y hebilla. ¿Por qué?

¿Por qué se ha dejado de lado la hebilla y el cinturón como una forma descriptiva del atuendo? ¿Sólo son un accesorio? La hebilla y el cinturón se han vuelto estériles, la última pieza a la hora de vestir. En tiempos pasados, era una pieza central de joyería, una expresión de individualidad. Aferrados a nuestra herencia, nos propusimos revitalizar y dar vida a la hebilla y al cinturón como pieza central de joyería, como en otros tiempos, para dejar de ser ordinarios y convertirnos en extraordinarios.

Los cinturones son un accesorio infravalorado en comparación

Los cinturones, tanto para hombres como para mujeres, no son más que un complemento, una idea de última hora. No se consideran más que un accesorio para combinar con el resto de la moda que se viste. No hay nada más que decir. Casa Libertas vamos más allá del cinturón o de la correa, hasta la hebilla.

Damos voz a una de las formas más antiguas de atuendo, donde en muchas culturas una hebilla expresa y encierra un significado. La historia de las hebillas se remonta a miles de años atrás: a las culturas ecuestres de Roma, Egipto, China, Japón, Persia, Grecia y más allá; a los nobles y a los que trabajaban la tierra, y hace más de 500 años a España, a las Américas, a las Primeras Naciones y, más recientemente, a la cultura cowboy o vaquera.

¿Para qué tipo de público tenéis en mente diseñar?

Cuando diseñamos, la autenticidad es la clave. Diseñamos para hombres y mujeres que no quieren conformarse, que son aventureros en la vida. Para los que se salen de lo convencional en lo que respecta al estilo y a sus atuendos, en la oficina, en la ciudad e incluso en casa. Nuestro público es aquel que valora la tradición por encima de las tendencias, pues exige un modelo artesanal hecho a mano, nada de producción en serie. Un lujo que perdure en tiempo y en estilo.

¿Creéis que las nuevas generaciones saben valorar piezas como las de Casa Libertas?

Totalmente. Nunca subestimemos a las nuevas generaciones. Lo que hemos experimentado es abrumador. Desde los adolescentes hasta los veinteañeros y treintañeros, exigen individualidad y atuendos que tengan un significado y les permitan simplemente ser. A menudo decimos: sé tú, sé libre.

Éste es el mensaje que valora nuestro público más joven. No quieren que les dicten nada, ni conformarse. Lo que hemos observado es un interés por atuendos atrevidos y piezas que les den un significado para poder expresarse, no simplemente otra prenda ordinaria.

Vuestras creaciones conmemoran la fauna salvaje. ¿De dónde viene esta fijación?

La naturaleza es importante y forma gran parte de nuestras vidas como conservacionistas. Con una hebilla como lienzo, diseñamos ArtBuckles® y aportamos a la moda actual creaciones distintas para mujeres y hombres. Llevar un ArtBuckle® da voz y presencia a la magnificencia de la naturaleza y son piezas de moda distintas que perduran con estilo en cualquier lugar.

Nuestras creaciones se inspiran en aquellos que viajaron a nuevas tierras, vivieron de la tierra y dependieron de la naturaleza y su generosidad. A aquellos que montaban a caballo, no por deporte, sino para atravesar nuevas tierras.

¿Qué animales os inspiran?

En la actualidad, ofrecemos nuestros ArtBuckles® a través de dos colecciones: Polo y Wild. La primera rinde homenaje al caballo y a la cultura ecuestre de todo el mundo y, lo que es más importante, a la herencia de la Casa con este animal. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos dependido de alguna forma de nuestra conexión con el caballo.

La colección Wild se inspira en la naturaleza salvaje, su belleza, poder y presencia, y en los animales que luchan por sobrevivir debido al cambio climático: el oso polar, los elefantes, el bisonte y el águila. Sin nuestra acción colectiva, los osos polares del Ártico dejarán de existir en 2050 o antes.

Los elefantes de África están en peligro de extinción. El bisonte llegó a contar con decenas de millones de ejemplares y hoy son menos de 70.000. Las águilas y su hábitat disminuyen día a día en las costas de América. Plasmadas en piezas de arte para llevar puestas, nos recuerdan nuestra conexión con la naturaleza y expresan al individuo.

¿Cuántas personas conforman el equipo?

Tenemos la suerte de contar con un gran equipo de personas cualificadas y experimentadas. Nuestros artesanos son excepcionales con habilidades generacionales. Esto es importante para Casa Libertas y nuestro espíritu de marca hecha a mano. Dependiendo de la pieza y la colección, hoy en día, en nuestro núcleo, somos unas 25 personas. El márketing, las ventas y la comunicación se extienden más allá, a Estados Unidos, América, Europa y Asia.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una sola pieza desde el principio?

Para crear un nuevo diseño se necesitan meses, lo que implica un intrincado proceso de manos expertas, desde el boceto a lápiz hasta el producto final. Pero en nuestras colecciones actuales, disponibles en cantidades limitadas, se tarda entre cuatro y seis semanas. Cada pieza se esculpe a mano en plata de ley 925 con técnicas centenarias que aportan vitalidad y significado a cada pieza.

Cada ArtBuckle® lleva estampado nuestro sello de autenticidad, garantía de calidad, y grabado su propio número de certificado. Lo que es extraordinario es que tu ArtBuckle® se pueda pasar a un familiar o a un ser querido, de generación en generación.

¿Vendéis sólo a través de la página web? ¿Tienen planes para futuros puntos de venta físicos?

Afortunadamente, cuando Casa Libertas empezó, lo hicimos primero como empresa digital. Luego llegó la era Covid-19, así que, de alguna forma, tuvimos suerte de no salir a la calle. Nuestra exposición y presencia digitales nos han permitido llegar a distintas partes del mundo. Contamos con un sólido ecosistema internacional.

Sí, tenemos planes para disponer de espacio físico y salas de exposición a finales de este año y el siguiente. Mostrar nuestras piezas hasta ahora ha sido fantástico, ya que nos ha permitido conectar de primera mano con nuestros clientes.

¿Consideráis que la artesanía Made in Spain tiene una buena proyección internacional?

Sí, totalmente. El sello made in Spain tiene una gran reputación mundial y para nosotros esto es importante. Nuestra marca exige calidad, y como modelo artesano hecho a mano, la calidad y la consistencia es muy importante para nuestros clientes.