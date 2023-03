Los detalles del cómodo look de 6.634 euros que ha llevado Shakira en el aeropuerto Para su viaje a Nueva York, la cantante de 'Monotonía' ha apostado por prendas deportivas de las firmas de lujo más conocidas

Las mujeres que viajan con tacones son dignas de admirar, pues no es secreto para nadie que, entre las maletas y los trámites, un truco fácil para hacer el momento más ameno es llevar ropa sumamente cómoda. Aquí, Shakira podría servirnos de ejemplo. La colombiana ha apostado por un look de básicos deportivos en su llegada al aeropuerto de Barcelona para poner rumbo a Nueva York, un trayecto de aproximadamente nueve horas en las que, sin duda, no sufrirá por su estilismo. Aun así, es imposible decir que nos sentimos plenamente identificadas porque una importante brecha nos separa: el conjunto entero de la intérprete de TQG está valorado en más de 6.600 euros.

VER GALERÍA

- De su guitarra con cristales Swarovski a su popular armónica: el legado de Shakira que podrás encontrar en el GRAMMY Museum

Lo primero que nos ha llamado la atención ha sido su cazadora acolchada con capucha, impregnada con el estampado de rosas clásico de Dolce&Gabbana, una prenda de abrigo llamativa a más no poder que está disponible por 2.250 euros. Para contrastar, la cantante se ha decantado por un sencillo top de mangas largas, cuya procedencia desconocemos, y unos vaqueros acampanados de tiro alto con detalles rotos a lo largo de ambas piernas. Pero no dejes que te engañe el efecto desgastado de estos tejanos, que también firma Dolce&Gabbana: su etiqueta marca los 1.250 euros.

VER GALERÍA

También nos hemos fijado en sus vistosas zapatillas de lona con plataforma XXL, puntera redonda y logo de color blanco, de la firma de streetwear R13, un sello que también figura en los armarios de Marta Ortega, Kaia Gerber o las hermanas Hadid. Sus creaciones son tan cotizadas que este par en concreto se vende por 1.789 euros en la plataforma Farfetch.

Si sus vaqueros de más de mil euros o las zapatillas de casi 2.000 te parecen compras descabelladas, no querrás saber cuánto ha invertido la intérprete de Monotonía en el resto de complementos.

VER GALERÍA

- Un sujetador 'azulgrana', su manicura de loba y más mensajes del look de Shakira en su videoclip con Bizarrap

A la vista está el logo de Balenciaga estampado en su bolso pequeño de tipo bombonera, así que no fue difícil identificar que se trata del modelo Wheel XS con cordones, realizado con poliamida reciclada, una elección eco-consciente que le ha costado a Shakira 725 euros.

No desesperes, que sí hemos fichado un par de piezas de rango medio en el vestidor de la cantante. A juego con su plumas estampado de rosas, de Dolce&Gabbana, ha llevado una gorra de béisbol hecha con nailon que resalta además por su logotipo DG de metal en la parte delantera. Tiene un precio de 350 euros en la web de la casa italiana.

VER GALERÍA

Nos ha costado un poco más, eso sí, distinguir la firma detrás de sus fabulosas gafas de sol, pero la medusa dorada en sus patillas la ha delatado. Hablamos de las Double Medusa, de Versace, y se venden por 270 euros.

Sacando cálculos, el presupuesto total de Shakira para su look de aeropuerto ronda los 6.634 euros, una cifra casi insignificante para ella si consideramos que, en los primeros 20 días desde el lanzamiento de su canción con Bizarrap, la expareja de Piqué sumó a su cuenta bancaria más de medio millón de euros.