Exclusivo, artesanal y sostenible: los secretos del fabuloso collar de Cate Blanchett en los BAFTA

Al caer la tarde de ayer domingo 19 de febrero, la sala de conciertos, baile y conferencias de The Royal Festival Hall en Londres se convirtió en la gran fiesta británica del cine. Allí, aconteció la 76ª edición de los premios BAFTA, cita en la que pudimos ver a los príncipes de Gales, quienes protagonizaron uno de los momentazos de la velada al no poder contener las lágrimas durante un homenaje a la fallecida reina Isabel II. Y no solo Kate Middleton pisó la alfombra roja con un deslumbrante estilismo, pues hubo otros lookazos virales entre sus invitadas. Como ejemplo, el romántico vestido de Ana Armas.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

-La razón por la que Cate Blanchett suele repetir sus vestidos sobre la alfombra roja

Y si la protagonista de Blonde causó sensación con su diseño de Louis Vuitton, Cate Blanchett se convertía en la gran triunfadora de la noche y no solo porque consiguiera el premio a la mejor actriz por su papel en la película Tár, digida por Todd Field. La australiana, de 53 años, volvía a ser objeto de halagos y felicitaciones por su look y, sobre todo, por su compromiso con el medio ambiente a través de una filosofía ‘eco’ de la que se ha convertido en toda una abanderada que no tiene prejuicios en reciclar y olvidar piezas de estreno para saber acertar.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Cate Blanchett apuesta por la sostenibilidad

De hecho, Cate Blanchett abrió su armario más icónico y eligió para esta velada un vestido negro que nos resulta muy familiar. Y es que ya lo llevó hace ocho años, en concreto, durante la entrega de los premios Oscar de 2015. Sin embargo, ella, que es una gran experta en deslumbrar cada vez que pisa la alfombra roja, consiguió transformarlo con una espectacular joya que abrazaba su cuello y uno de sus hombros y que captó todas las miradas. Y, por si fuera poco, también es una elección sostenible, cuyos secretos y proceso de elaboración en imágenes te compartimos en ¡HOLA! en exclusiva.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Así nació el collar de Louis Vuitton que lució la protagonista de Tár

Comprometida con el medio ambiente, Cate Blanchett lució en esa noche un exclusivo collar hecho para ella por Louis Vuitton. Por un lado, esta pieza que cubre sus hombros y realza su cuello presenta varias vueltas de perlas de Tahití metalizadas que se han reutilizado. En un lateral y entrelazadas gracias al minucioso trabajo de los artesanos de la casa, grandes maestros del hilo, se presenta una turmalina nigeriana de 23,78 centímetros.

VER GALERÍA

Esta piedra de color aguamarina se presenta escalonada y haciendo un guiño a las líneas rígidas de un baúl de Louis Vuitton. Tampoco se trata de una novedad no vista antes, sino que ya formó parte de otro diseño anterior de Alta Joyería de la casa. Por último, y acompañando a esta joya circular, Cate Blanchett culmina su look con unos pendientes de perlas metalizadas de Tahití, así como un anillo de oro blanco y diamantes de la colección Stellar Times de Alta Joyería de la maison francesa.