¡Todo piropos! Paula Echevarría fascina con otro look 'brilli brilli' en menos de 24 horas La actriz asturiana nos presenta su combinación de moda más brillantes, ideal para estas fiestas navideñas

El pasado martes, Paula Echevarría compartía con todos sus seguidores su elección de fiesta para la primera semifinal del concurso televisivo Got Talent. Conectando en estilo con su compañera de programa la cantante Edurne, la actriz asturiana apostaba por un look brilli brilli, compuesto por top con cola en tejido plateado con toques brillantes y unos pantalones a juego. Todo, de Santos Costura. Curiosamente, en menos de 24 horas, la protagonista de Velvet vuelve a lucir un estilismo cuajado de brillos que también ha querido mostrar a traves de su perfil social para todos sus fans. Las reacciones no se han hecho esperar y todo han sido piropos.

Con la llegada del mes de octubre, Primark lanzó una línea cápsula junto a Paula Echevarría. Ella colaboraba para crear una colección “elegante y cómodo de artículos imprescindibles para el invierno”. Ayer, se presentaron sus elecciones más festivas, prefectas para llevar en los compromisos navideños. Para la ocasión, la actriz estaba radiante con un top bandeau de lentejuelas (10 euros) que combinaba a juego con unos pantalones acampanados (18 euros). Aunque en la campaña de esta edición para ir de fiesta, ella combinaba ambas prendas con una americana de esmoquin, la pasada noche prefirió una chaqueta de terciopelo (30 euros) que se forma informal luce con las mangas remangadas.

Más de 60 comentarios en 9 horas

Para completar su look (y también apostando por piezas de Primark), muestra unos pendientes con forma de corazón y unas sandalias destalonadas con lacito brillante. “Cuánto brilli, me encanta”, escribe una seguidora. “Qué viva el brilli brilli 👏👏👏🔥🔥🔥❤️❤️”, señala otra. “Brutal ❤️❤️❤️”, precisan en otro comentario. “Fotón 🎯”, escribe la modelo y actriz Mar Flores. “¡¡Qué guapa!!❤️❤️❤️❤️”, añade la modelo Marisa Jara. Y así, hasta más de 60 reacciones.