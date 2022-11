Transparencias, guantes de lana y un 'earcuff': los contrastes del look de Blanca Suárez La actriz nos inspira con su estilismo más vanguardista hasta la fecha

Las invitadas de la temporada Otoño/Invierno generalmente abandonan las transparencias y las aberturas que abundan en los catálogos estivales en favor de otras prendas más abrigadas, elaboradas con tejidos gruesos y de gran volumen. En plena promoción de su nueva película, El cuarto pasajero, Blanca Suárez sentó un precedente al lucir el perfecto traje negro de lentejuelas y un top dorado con capa bañado en pedrería. No había dudas: ella sería nuestra máxima inspiración para los próximos eventos. Y es que no anticipábamos su look más vanguardista, apto solo para las más atrevidas.

Transparencias con guantes de lana: los contrastes del look de Blanca Suárez

La actriz propone una combinación dispareja que promete protegerte del frío, a pesar de su revelador diseño de dos piezas, compuesto por una camisa corta con lazada al cuello, mangas largas y ribetes de lechuga, elaborada con chifón estampado semitransparente, y una falda tipo tubo a juego. El detalle invernal lo aportan sus guantes tejidos de lana que se extienden por encima de sus codos, al estilo ópera. ¿Serías capaz de llevarlo?

Blanca se decantó por este total look de Fendi, sacado directamente de la pasarela Otoño/Invierno 2022-2023 de la firma, que fue presentada el pasado mes de marzo en el marco de Milan Fashion Week. Tanto los guantes como el calzado, unos salones de piel rosa con tacón alto de motivo FF (850 euros), así como la discreta lencería que luce a través del chifón, pertenecen al mismo look.

¡Adiós a los pendientes! Blanca lleva 'earcuffs'

El estilismo no está completo sin mencionar el vistoso pendiente de Fendi que luce la española en su oreja izquierda, la única pieza de joyería que complementa su look de invitada. Se trata del earcuff Fendi First (350 euros), elaborado con metal de acabado dorado y cristales blancos de corte baguette. A su vez, optó por un maquillaje sencillo de labios nude con sombras ahumadas de tonos tierra en forma de 'ojo de gato', la técnica de los profesionales para levantar la mirada y conseguir un efecto de foxy eyes.

