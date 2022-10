Blanca Suárez protagoniza un maratón de looks con un cambio de imagen incluido La actriz madrileña apuesta por las últimas tendencias y cambia de color de melena durante las presentaciones de su última película, 'El cuarto pasajero'

El pasado mes de septiembre, Blanca Suárez posaba ‘a corazón abierto’ para FASHION y lo hacía anunciando sus nuevos proyectos. El test de Dani de la Orden o Me he hecho viral de Jorge Coria son algunos de las películas de este año en las que podremos verla actuar. También este 2022 estrena El cuarto pasajero de Álex de la Iglesia, título en el que comparte protagonismo con loa actores Carlos Areces, Ernesto Alterio, Alberto San Juan y Ruben Cortada, entre otros. Precisamente, es este título el que le ha llevado a estar de promoción y comenzar un maratón de looks con los que, además, ha estrenado nueva imagen.

Un photocall con traje brilli brilli

En la mañana de este martes 25 de octubre de 2022, Blanca Suárez ha participado en un photocall con motivo de la promoción de la película El cuarto pasajero junto algunos de los interpretes de este filme como Ernesto Alterio, Alberto San Juan y Rubén Cortada. Tampoco a faltado su director, Álex de la Iglesia. Para la ocasión, la actriz madrileña, que el pasado 21 de octubre cumplió 34 años, eligió un conjunto con traje brilli brilli en negro y plata que se coordinaba con un cropped top transparente y sandalias de tiras al tono, el accesorio que pega con todo.

La corbata que conecta con Penélope Cruz

Antes de este photocall madrileño, Blanca Suárez participó la pasada noche en el programa televisivo de El Hormiguero, acompañada por su compañero de reparto Rubén Cortada. Para la ocasión, la interprete madrileña apostó por un look con corbata, en sintonía con uno de los últimos estilismos de Penélope Cruz. Sin embargo, lucía muy diferente. En concreto, lució una de Louis Vuitton confeccionada en seda con dibujos florales en inyección de tinta para aportar un toque romántico. De la misma firma, luce una camisa con cuello bordado y detalle Monogram Flower en el cuello, vestido de punto en color gris con silueta oversize y botas de media caña model Patti de la colección Otoño/Invierno 2021-2022.

Un favorecedor cambio de imagen

En esta aparición en el programa televisivo de El Hormiguero, Blanca Suárez llamó también la atención por un sutil y muy favorecedor cambio de look. Confiando en la experiencia de la estilista Maria Roberts, la actriz madrileña ha aclarado su pelo castaño. “Es un castaño multidimensional que hemos creado para esta temporada, para mantener el tono oscuro pero con puntos de luz. En tono avellana y nuez, el efecto de multidimensional se consigue aplicando diferentes tonos, y con el efecto de secciones más grandes intercaladas", comenta a ¡HOLA! esta profesional de la melena.