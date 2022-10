Cinco looks muy originales con cazadora de cuero que se adaptan a tu estilo Esta pieza de abrigo aporta una imagen cañera a tus conjuntos deportivos, de gala o en la oficina

Si hay una prenda que simboliza rebeldía, es la cazadora de cuero. Su formato clásico se popularizó con el alza de la música rock y sirvió de uniforme para los movimientos skinhead y punk, las más radicales contraculturas. Si bien normalmente se conjunta con vaqueros rotos y botas negras, esta pieza de abrigo se ha convertido en aliado de moda para transformar cualquier look en uno muy cañero. No existe una única fórmula sino muchas para incorporar este detalle roquero a los armarios femeninos. ¿Piensas que no encaja con tu estilo? Inspírate en estos originales posados con cazadora de cuero.