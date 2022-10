Kate Hudson arrasa en Madrid con un vestido de lentejuelas degradé y un traje 'made in Spain' La actriz estadounidense no había pisado una alfombra roja en la capital desde 2005 y su estilo ha cambiado mucho desde entonces

Este miércoles, Madrid fue sede de unas cuantas citas de lujo. Algunas de las mujeres más elegantes de España -entre ellas, Sandra Gago o Ana Boyer- coincidieron en una espectacular cena con diamantes, a la vez que Kate Hudson, a escasos metros de distancia, presentaba su próxima película, Puñales por la Espalda: el misterio de Glass Onion. Por mucho que nos fascine la Alta Joyería, fue imposible no seguirle la pista a la actriz, que no acudía a una red carpet en la capital desde 2005 y regresó por todo lo alto 17 años más tarde con un vestidazo de lentejuelas y un traje de sello made in Spain.

Kate se baña en lentejuelas y diamantes para su gran regreso a Madrid

La última vez que Kate Hudson pisó una alfombra roja en suelo español fue para promocionar el thriller La llave del mal y, aunque no disponemos de esas imágenes, sabemos que lució un traje blanco ajustado y pendientes colgantes boho-chic, la estética preferida por la actriz en sus días como reina indiscutible de las comedias románticas. Casi dos décadas más tarde, la protagonista de Cómo perder a un chico en 10 días se decanta por un vestidazo de lentejuelas multicolor para su gran reaparición en los Cines Callao de Madrid.

Kate escogió una pieza de la temporada Primavera/Verano 2023 de la firma londinense Halpern que cuenta con un escote halter de paillettes y top satinado envolvente que deja parte de su tonificado abdomen al descubierto y culmina en una lazada al nivel de la cintura, de donde parte una falda larga bañada en esas mismas lentejuelas multicolor en degradé.

Por si fuera poco, no escatimó en cuanto a las joyas y se inclinó por los monopendientes, anillos y brazalete Kandake, de Messika, combinados con los anillos Divine Enigma y el anillo Golden Shield, todos de la nueva colección de Alta Joyería Beyond The Light de Messika.

Un traje flúor con sello español

Apenas unas horas antes de la proyección, el elenco encabezado por Daniel Craig acudió a una presentación en el Hotel Rosewood Villamagna, donde Kate -en clave casual- sí llevó un traje de chaqueta, pero muy diferente a ese dos piezas blanco y ultrafemenino que seleccionó en su pasada visita a la capital. Quedó flechada, en cambio, por la versión actualizada del conjunto sartorial, con americana estructurada y pantalón acampanado.

Es una creación de dos piezas inspirada en la sastrería de los años 70's que se compone de una blazer cruzada de doble botonatura verde flúor y pantalón a juego. Para nuestra sorpresa, no lo firma cualquiera de las marcas fetiche de Kate (Monot, Proenza Schouler, Thom Browne...) sino la marca catalana Dixie. Si te gustó, no tardes en visitar su web porque su precio original de 281 euros se encuentra rebajado a la mitad.