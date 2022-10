Jessica Chastain, la última en apuntarse al furor por los vestidos con lazos XL

Existe el mito de que las bodas y los eventos del verano son escenario de los looks más llamativos del año, con sus colores intensos y vivos estampados, pero las invitadas estrella del otoño están demostrando que esta no siempre es la regla. No todo radica en la gama cromática ni en el tejido del que se compone un traje, ya que hay detalles únicos y potentes que pueden completar un look y hacerte la mejor vestida de una fiesta. Jessica Chastain lo sabe muy bien y por ello se ha sumado en su última cita especial al furor por los lazos XL que adelantaron las pasarelas para esta temporada.

Los lazos conquistan las alfombras rojas

Las plumas fueron campeonas indiscutibles de los estilismos de fiesta para la temporada Otoño/Invierno 2021-2022 y evidencia de ello son los looks de red carpet más espectaculares de Cannes y Venecia, pero, con vistas al año que viene, las lazadas en gran formato que arrasaron en los 80's les están haciendo competencia.

Para el estreno de su nuevo proyecto, The Good Nurse (Netflix), Jessica Chastain ha escogido un minivestido blanco de la colección Resort 2023 de Carolina Herrera dotado con tres grandes lazos del escote al torso, una pieza tan interesante por sí sola que su estilista, Elizabeth Stewart, ha prescindido de joyas y demás accesorios.

La pasada semana, era otra Jessica -Jessica Biel- quien ostentaba más de un lazo en su glamouroso look de alfombra roja. Pudimos verla en la 2022 Children’s Hospital Los Angeles Gala con este vestidazo de finos tirantes y pronunciado escote en V que presentaba unas bandas de plumas a lo largo del diseño, grandes lazos blancos y bordados metalizados con cuentas que recrean la forma de unas hojas. Pertenece a la colección Alta Costura para Otoño/Invierno 2022-2023 de Giambattista Valli, tan solo una de las múltiples marcas de lujo que han apostado por los lazos 'más es más' de cara a los próximos meses.

Vistos en Zara y otras firmas de invitada made in Spain

De los deseados tacones de Mach and Mach replicados por Bershka y Primark a la Alta Costura de Valentino, Chanel, Carolina Herrera y Off-White, entre otras enseñas punteras de lujo, los lazos inundaron las pasarelas este 2023, sellando así un idilio con este recurso hiperfemenino que no tardaría en invadir, como hemos dicho, los catálogos de moda local y asequible. Zara ha lanzado incontables versiones del minivestido con lazadas, superventas virales gracias a influencers como Rocío Osorno o Violeta Mangriñán, fieles seguidoras de la tendencia.

La moda artesanal española no es ajena a este fenómeno de estilo y, de hecho, un grupo de firmas nacionales (Encinar, Redondo Brand, Compte...) ha aprovechado el revuelo por los lazos hiperbólicos para darle un giro a esta estética con foco en dos colores contrastantes, el negro y el fucsia. En la imagen, la influencer Marta Handrich posa con el sofisticado vestido Marta ideado en colaboración con la marca valenciana Koahari.