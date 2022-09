Cómo vestir de negro y sorprender con tu look: cinco ideas para todos los estilos En la nueva entrega de 'Top Looks' fichamos las fórmulas de estilo que actualizan el clásico 'total black'

A primera vista, vestir de negro de pies a cabeza no parece la elección más innovadora. Sin embargo, las expertas en moda más influyentes de la industria han demostrado a golpe de look que es posible alejarse de mezclas convencionales apostando por el total black más minimalista. En el nuevo vídeo de top looks, fichamos los estilismos de tendencia para amantes del color más oscuro del círculo cromático: desde vestidos vaporosos con altas sandalias a juego (la opción elegida por la actriz Jennifer Lawrence), hasta mezclas en clave urbana que introducen pinceladas de color a través del calzado o los accesorios. ¡Encuentra la alternativa que mejor encaja con tu estilo!