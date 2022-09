Paula Echevarría resuelve la vuelta al trabajo con un luminoso conjunto que prolonga el bronceado La actriz y jurado de 'Got Talent España' consigue el método ideal para hacer frente a la 'rentrée' con estilo

El primer día de septiembre supone para muchos el inevitable regreso a la rutina laboral y esta no es la excepción para las celebrities. En su vuelta al set de Got Talent España tras las vacaciones, Paula Echevarría ha demostrado que es momento de dejar atrás las prendas virales del verano, como sus múltiples diseños de estampado italiano o los dos vestidos que inspiró la reina Letizia. En su lugar, ha iniciado este nuevo capítulo con un look sencillo de color champán que resuelve cualquier dilema de estilo, suma centímetros al cuerpo y, por si todo esto fuera poco, resalta el bronceado.

Un look monocromático que realza el bronceado y estiliza

En su vuelta al trabajo, la protagonista de Velvet no ha querido complicarse la vida al momento de escoger un estilismo, así que ha echado mano de uno de los trucos de experta en moda para vestir bien sin esforzarse demasiado. Los looks monocolor, compuestos al completo por piezas que pertenecen a una misma gama, estilizan la figura utilizando este único bloque cromático.

En el caso de Paula, lo ha conseguido con una blusa blanca de mangas largas con hombreras, elaborada con un tejido tipo plumetti en relieve; una minifalda asimétrica y satinada en color champán y salones clásicos de color nude. La elección de esta luminosa paleta nos resulta más que acertada, ya que cumple con realzar el bronceado remanente de las últimas semanas de verano.

Cada detalle del conjunto (accesorios y beauty look incluidos) está perfectamente calculado para reforzar esta armonía estética. Como es costumbre para la asturiana, ha escogido complementos llamativos de baño dorado, entre los que podemos ver un par de anillos gruesos de diseño escultórico, uno de ellos diseñado por Marina García; brazalete geométrico de aires grecorromanos, y pendientes colgantes. Sus uñas de esmaltado milky y el maquillaje de sombras terrosas con labios glossy nude son el broche de oro de un ensamblaje de perfecta sintonía entre las partes.

Su compañera en la mesa del jurado, la cantante Edurne, se ha mantenido fiel a su divertido estilo, en el que priman los estampados tribales y alegres los 12 meses del año, así como los conjuntos de aires setenteros y ochenteros con tops cortos y pantalones campana. Cada semana, ambas compartirán pantalla esta temporada, así que está por verse si en algún momento coordinarán sus looks o si, por el contrario, marcarán distancia con sus elecciones contrastantes.