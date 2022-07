Hablamos con Edurne sobre sostenibilidad, videojuegos y su nuevo reto con la moda

Han pasado 17 años desde que apareció por primera vez en nuestras pantallas y, desde entonces, Edurne ha traspasado todas las barreras con su inconfundible voz y otros cuantos inesperados talentos. No necesita apellido. Las seis letras de su nombre adornan fachadas de teatros, portadas de discos, espacios en televisión y campañas publicitarias, pero el cielo es el límite para la madrileña, que ahora suma una legión de nuevos seguidores gracias a su pasión por los videojuegos, el nicho más atractivo para las firmas de moda. "Suelo atreverme con casi todo, la verdad", desvela entre risas durante nuestro encuentro. No sorprende que este verano haya sido elegida como la nueva embajadora de Pandora, una alianza ideal que parecía estar destinada a ser.

Tanto Edurne como Pandora tomaron a España por sorpresa en 2005. La primera conquistó nuestros corazones en la cuarta edición de Operación Triunfo mientras que la segunda escogió ese mismo año para hacer su entrada triunfal en el mercado nacional. Poco menos de dos décadas después, por fin se cruzan sus caminos para dar sentido a esa curiosa casualidad. Y es que esta colaboración es todo menos casual: "Para mí, las joyas de Pandora siempre han estado muy presentes", confiesa con una sonrisa tan deslumbrante como los accesorios que completan su look y motivan esta cita. Hablamos con la cantante sobre este proyecto con la moda, su faceta oculta como 'Catwoman' y cómo de implicada está con la sostenibilidad.

-¿Cuál fue tu primer contacto con Pandora? ¿Recuerdas la primera joya que llevaste de la marca?

Fue hace muchísimos años. No sabía exactamente desde qué fecha estaba la marca en España, creo que en 2005, y sobre esa fecha es que compré mi primera joya. Mi madre me ha regalado algún charm; mi mejor amiga, otro. Por eso cuando me propusieron ser embajadora pensé: "¡Qué guay!". Es una marca con la que me siento identificada, así que me hizo mucha ilusión. Al ser pulseras que se pueden personalizar, yo las tengo personalizadas con un montón de cosas, regalos de amigos o familia, que me traen muchos recuerdos.

-Eres 'fan' declarada de Disney y Harry Potter, ¿esto influyó de alguna forma en este proyecto?

De lo de Disney no me había dado cuenta en ese momento porque es una colaboración de hace relativamente poco. Más que por eso, me decidí porque la filosofía de las joyas tiene mucho que ver conmigo. Creo que Pandora y yo tenemos muchos puntos en común en la manera de tratar al público. Son fieles a su estilo, pero creativos, siempre están pensando en nuevos proyectos y cuidan cada cosa que se hace con la marca. También está el tema de la sostenibilidad, un punto muy importante del que creo que todos deberíamos ser más conscientes... Ese montón de cosas era un un 'plus', ¡pero con lo de disney es que lo tiene todo! Es 100% perfecto.

-Si pudieras diseñar un nuevo charm de algo que te gusta, ¿qué sería?

Llevo uno de la música, con notas musicales, así que creo que haría algo también relacionado con la música. A lo mejor un micrófono, creo que no lo hay. ¡Eso me gustaría!

-Háblanos de la importancia de la sostenibilidad, ¿cómo la vives en tu día a día?

Tiene que ser poco a poco. Al final son pequeñas cosas de las que uno no es consciente y así se va aprendiendo. Lo típico: reciclar apropiadamente, utilizar la menor cantidad de plásticos posible. Si las cosas se hicieran de otra manera y todos pusieramos un poco de nuestra parte, sí que habría un cambio tremento en cuanto a los plásticos y las emisiones de carbono. De Pandora he aprendido muchas cosas también, me lo estaban explicando. Nos han involucrado mucho en el proceso de cómo se tratan todas las joyas. Reciclan el 90% de los materiales que utilizan, también usan plantas solares. Es muy bueno que una marca tan grande como Pandora se preocupe por la sostenibilidad.

-Eres de las pocas artistas conocidas que se ha atrevido con Twitch: ¿qué te gusta de esta plataforma? ¿Has podido conectar con un público distinto?

En Twitch, hay una mezcla porque sí es verdad que el público que tenía de mis otras redes sociales se han venido a Twitch y han descubierto a una Edurne diferente, que no es nueva porque siempre me han encantado los videojuegos, solo que no lo he compartido con mis seguidores. Era una faceta para mis ratos libres y ahora, además de las personas que me han seguido a lo largo de todos mis años de carrera, estoy descubriendo a otra comunidad que me encanta. Siempre que sea descubrir, evolucionar y aprender de muchas cosas, estaré feliz. Twitch me está dando una experiencia diferente, es una red social que poco a poco se ha dado a conocer y le estoy muy agradecida porque me tratan con mucho cariño. No es nada forzado y no lo hago para que sea mi trabajo sino como hobby para desconectar, jugar videojuegos y charlar con toda la gente que se conecta.

-Las firmas de moda están invirtiendo en este campo. Hemos visto que has hecho directos jugando Fortnite, ¿invertirías en un skin para tu personaje o prefieres comprar para ti misma?

No lo había pensado, pero me estás dando una idea bastante interesante. Es verdad que todas las marcas están metiéndose en los videojuegos y en Twitch porque al final es una comunidad que está creciendo, es otro público y una nueva oportunidad para trabajar. ¿Por qué no? Yo he comprado skins. Es verdad que el juego te da looks gratis, pero -por ejemplo- tengo un skin que cambio muy poquitas veces que es de Catwoman. Ella me encanta. A lo mejor la gente dirá que es una chorrada, pero a mí me encanta jugar con ese skin. Lo ves y te sientes identificado.

-Haces música, televisión, redes sociales, streaming... ¿Algún sueño por cumplir?

Se me han cumplido en todos estos años muchos sueños, incluso algunos que no tenía en la cabeza y después de hacerlos he pensado en lo guay que fue. Algo que me gustaría es ir a Latinoamérica con mi música. Es una de las cosas que no he hecho y sé que tengo muchos fans allí que me escriben en redes sociales, por Twitch, así que me gustaría dar el salto. También quiero hacer una peli. ¡Yo soy muy soñadora, como Pandora! Me considero una mujer de retos porque la vida es un aprendizaje constante.

-¿Alguna de las joyas de esta colección te hace pensar en Yanay?

¡Sí! Tengo aquí un charm de una 'Y' de Yanay. Lo bueno es que, con este tipo de pulseras, cada charm es una pasión. Aquí no tengo todas porque la verdad es que tengo tantos colgantes... Por ejemplo, una maleta, que me la regaló mi madre porque me encanta viajar; la clave de sol; un balón de fútbol; un regalo que me dio mi abuela para que recibiera muchos regalos... Al final no es que sea una joya bonita solamente sino que carga muchos sentimientos. La ves y te vienen muchas emociones, es muy bonito. Yo -que viajo tanto- la miro y pienso en mi madre, en mi hija, en mi abuela.

-Después de tantos años de éxitos, ¿qué significa para ti ser una de sus embajadoras?

Antes que nada, agradezco a Pandora que hayan pensado en mí porque creo que buscan a una persona que tenga mucho en común con la marca. Somos fieles a nuestro púbico, creativos, soñadores, arriesgar, evolucionar. Y que vean esas cualidades en mí es de agradecer. Estoy feliz de formar parte de una marca como Pandora, que aparte de las joyas, que son maravillosas, el equipo interno es maravilloso y hace un trabajo increíble.

-Tu último videoclip (Te quedaste solo) tiene una estética 'disco', sensual, repleta de brillo. ¿Sientes que ese estilo te identifica en esta etapa de tu vida?

El tema de Te quedaste solo - en colaboración con Nia Correia- es la transición de lo que había lanzado anteriormente, que es Catarsis, con sonidos más latinos, hacia lo que está por llegar. Quiero ir un poco más al 'pop', volver de cierto modo a mis inicios. Pensando en el vídeo, se nos ocurrió la idea de hacerlo ochentero, con patines, la bola de discoteca, mucho 'brilli-brilli'. Yo soy mucho de eso y me encanta porque le ha dado una imagen chula y muy 'retro'.

-No te dan miedo las lentejuelas ni los estampados al momento de vestir. ¿Cómo definirías tu armario?

Sobre todo en verano, hay mucho color. Me gusta mucho el negro porque es muy elegante, vale tanto de día como de noche. Es ideal y el blanco, también. Del resto, llevo colores muy vivos. Mi armario suele ser eso, un poquito de todo.

-¿Alguna tendencia con la que no te atreverías?

Suelo atreverme con casi todo, la verdad. A no ser que algo no me siente bien, que claro que me pasa, soy más de pensar en cómo me siento con la ropa y no tanto en tendencias. Por ejemplo, las hombreras me gustan mucho, pero antes no tanto. Creo que los gustos van cambiando, pero no me voy a poner algo solamente porque esté de moda. Al final hay que seguir las tendencias con las que te sientas bien, no por ir como todo el mundo sin que realmente te favorezca. Los pantalones campana que llevaba cuando era joven, los volví a sacar. Todas las modas vuelven, pero tú vas cambiando.