El traje rosa triunfa en la 'rentrée': cinco formas diferentes de llevarlo

Todavía es pronto para hablar de la tendencia estrella del año, pero sin duda el rosa alcanza la primera posición en lo referente a colores. Gracias a Valentino y sus total looks en fucsia, a Balenciaga y su oda al rosa chicle y al éxito de la estética Barbie, el color más alegre de la paleta cromática se ha impuesto en el armario. Y ahora con la vuelta a la rutina, promete animar los looks de trabajo y restar sobriedad al previsible uniforme working. El traje clásico se presenta en un favorecedor color rosa, ya sea en su versión de americana y pantalón o de chaqueta y falda, se postula como una de las grandes alternativas al pantalón de pinzas gris para esos días en los que te apetezca innovar con el vestuario sin abrazar mezclas imposibles. En el nuevo vídeo de top looks fichamos los cinco estilismos ideales para rendirte a la tendencia.