'Foldover pants', la forma más atrevida de llevar los pantalones este verano

El verano es una de las mejores épocas del año. Podríamos afirmar que nos declaramos fans incondicionales de esta estación, ya que hay muchas tendencias entre las que elegir: desde bikinis envolventes a crochet, pasando por chalecos o conjuntos de inspiración festivalera a todo color. El buen tiempo invita a innovar en nuestro armario con opciones que, a ser posible, resulten fresquitas. Y entre estas últimas hay una prenda que está triunfando de forma especial. Hablamos de los pantalones, pero no precisamente vaqueros, sino aquellos confeccionados en tejidos como el lino y que presentan una peculiaridad: vienen con un dobladillo ancho en la cintura, una tendencia que se conoce como foldover pants y a la que influencers como María Pombo ya se han apuntado.

Con este diseño abotonado posaba la madrileña, contribuyendo a fomentar esta particular forma de llevar los pantalones que en redes sociales como Tiktok cuenta con más de 37 millones de visitas. Y es que aunque estos modelos con dobladillo ancho en la cintura se encuentran disponibles en tiendas como Zara, en realidad hay quien prefiere customizar los diseños que ya tiene en casa. Es por eso que el hashtag how to fold dickies (cómo doblar los dickies, los clásicos pantalones rectos y de corte masculino que pertenecen a esta marca), se ha viralizado con diferentes trucos para lograr este efecto de estilo Y2K que deja el ombligo al aire.

Consiste en subir la cintura de los pantalones y darle la vuelta enseñando la cara interna. De esta forma, se crea una especie de cinturón que ayuda a estilizar la figura y además, aporta un toque sexy a nuestros conjuntos. Eso sí, lo ideal es que se trata de pantalones con cintura elástica, para poder ir lo más cómodas posibles.

Pero, ¿en qué tipo de pantalones veremos esta tendencia? En verano, sobre todo, estará presente en diseños de lino o algodón, ya sea tipo flare o pantalones de corte masculino. Y lo más importante, ¿cómo se combinan? Lo habitual es llevarlos con tops muy cortitos, de estilo bandeau, con camisetas de tirantes cortas o prendas de punto. ¿La única regla que todos los looks foldover pants deben tener en cuenta? ¡Que siempre quede el ombligo al aire! Ahora que ya sabes en qué consiste esta tendencia, es hora de ponerla en práctica y llevar este verano conjuntos atrevidos como estos. Puedes usar tus propios pantalones sin tener que comprarte unos nuevos para poder sumarte a esta moda. A partir de ahora ya no querrás llevar esta prenda como antes, o al menos hasta que pase el verano. ¡Avisada estás!

