Amelia Bono estrena en Marbella el minivestido con truco que llevarás día y noche con 'mules'

A la hora de hacer la maleta de verano, es importante contar con además de esas piezas súper tendencia que vemos pasearse por el street style, con otras más atemporales para lucir en un plan improvisado. Un gesto muy acertado que hemos encontrado en el repertorio de Amelia Bono, una de las mujeres con mejor sentido del gusto del país. Desde hace un par de días ha compartido con sus seguidores los looks que ha llevado en su escapada a la orilla del mar, concretamente en Marbella, y este fin de semana ha estrenado el que aprobaría la mismísima diseñadora Coco Chanel.

Como bien dice la madrileña "Noches de verano…. 3,2,1 !!!! Y esto sólo acaba de empezar!!!! Yihaaaaaa", así es, la pieza que ha acaparado nuestra atención no se trata de un traje de Alta Costura, pero sí tiene casi el mismo valor, porque es el salvavidas para cuando no sabes qué ponerte y quieres ir elegante con un toque más atrevido. Bautizado por los expertos de la industria como Little Black Dress, ese que popularizó la modista parisina, se trata de un minivestido negro de tirantes finos y escote cuadrado que esconde un truco para disimular la cadera y estilizar aún más la figura, ¡pero que pasa totalmente desapercibido!

¿Cuál es el truco de estilo?

Se trata de una de las tendencias más alabadas esta temporada: el drapeado. Este detalle sutil situado en uno de los laterales de la prenda es el truco para conseguir ese efecto tipazo tan buscado en las semanas de calor, no solo para lucir una figura fibrosa, ¡también unas piernas de infarto! Esta propuesta atemporal con cierto guiño noventero, es ideal para lucir de la mañana a la noche, todo dependerá de cómo lo combines. Ella bajo sus pies ha optado por unas altísimas sandalias tipo mules cruzadas y acolchadas turquesas, añadiendo así un toque de color muy veraniego que además potencia su bronceado.

Siguiendo la misma dinámica ha añadido un par de pendientes largos con dos piedras que combinan con sus ojos, dos pulseras rígidas, un reloj plateado y un llamativo labial rojo, el que llevarían las chicas francesas en el bolso para retocarse en cualquier momento. Pero... ¿por qué Coco Chanel adoraría éste look? Porque además de enfundarse en el tipo de vestido que ella popularizó en los años veinte, ha completado el estilismo con una pequeña cartera con larga cadena de la maison parisina, ¡voilá!