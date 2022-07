Con pedrería 'eco' y seda reutilizada, Paula Echevarría se viste de guerrera La actriz apuesta por la sostenibilidad con un 'little black dress' español de cristales y flecos

La temporada de eventos y celebraciones es de gran importacia para Paula Echevarría, pues le brinda la oportunidad de sacar a relucir su imponente estilo más allá del street style. Lo demostró en el bautizo de su hijo, donde llevó un minivestido de novia con flores bordadas, pero también como invitada a una boda de amigos, con un diseño amarillo de lazo XL. A pesar de ello, era difícil predecir que, este lunes, su elección para acudir a una entrega de premios sería incluso más impactante: un vestido sostenible de guerrera cubierto de pedrería.

Un vestido de guerrera con detalles de pedrería

El minimalismo no encuentra lugar en el vestidor de la actriz, que una vez más ha puesto en valor su amor por la pedrería con esta apuesta de la colección Awara de Andrés Acosta, un diseño que eleva el concepto del little black dress con sus detalles de flecos y bordados. Según el propio diseñador canario desveló a ¡HOLA en 2019, este vestido está inspirado en un relato personal, con el que ha transformado a Paula en una auténtica amazona: "Rinde homenaje a mi isla natal, La Palma. La herencia de los awara -población aborigen de la isla- me guía a través de historias protagonizadas por grandes guerreras que defendieron su tierra durante la conquista por parte de la Corona de Castilla, entre los años 1492 y 1493".

El vestido consta de un escote mariposa con tirantes de cuentas con estructura en forma de rombo dotada de pedrería, detalle de corona frontal, justo a la altura del abdomen, elaborado con paillettes doradas y pedrería del que se desprenden unos flecos de cuentas que culminan al llegar a sus rodillas. "Los bordados artesanales evolucionan hacia una geometría más definida que se contagia de los característicos petroglifos y grabados en cerámica de la población awara", acota el diseñador canario.

Como es lógico, la protagonista de Velvet no ha necesitado grandes joyas para accesorizar esta pieza; de hecho, solo ha echado mano de un brazalete y anillos dorados, de la marca Fahoma Madrid, y un par de sandalias negras clásicas.

Confección española y 100% sostenible

Los diseños de esta colección están confeccionados de base con seda natural y seda natural orgánica certificada GOTS, pero también sus destellos -que pretenden simular el cielo estrellado de la isla- esconden un mensaje sostenible. Están realizados en alianza con Advanced Crystals Lead Free by Swarovski y empleando a su vez paillettes, pedrería y tejidos sobrantes de otras entregas del taller de Andrés Acosta, acción destinada a reducir los desechos durante el proceso de producción.