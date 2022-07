El truco de Paula Echevarría para un look de invitada favorecedor que potencia el bronceado

Cuando tienes tantos eventos apuntados en tu agenda como Paula Echevarría, puede complicarse la elección de vestuario para cada uno de ellos, haciendo que resulte difícil sorprender e innovar. Pero la intérprete tiene la capacidad de no dejarnos indiferentes cada vez que aparece con un look de invitada. Siempre procura introducir un elemento diferente, un estilo variado o, como en esta ocasión, una nueva tendencia. La asturiana celebraba este fin de semana las bodas de platas de unos amigos, y para la ocasión, ha escogido un vestido palabra de honor de la firma The 2nd Skin Co. Un diseño recto con abertura y maxilazo con el que posaba así en sus redes sociales.

Un modelo al que ha sabido sacar mucho partido, pues ese tipo de escote dejaba al descubierto los brazos tonificados de la actriz, fruto del entrenamiento que ha estado siguiendo durante los últimos meses. Además, el color amarillo, uno de los favoritos de la época estival, ayuda a resaltar el bronceado y aporta una iluminación a la piel capaz de lograr ese efecto 'buena cara' tan deseado. Pero encomendarse al tono más alegre de la palema no ha sido el único truco de estilo que la actriz ha aplicado en su look: ¿te has fijado en sus complementos?

Paula ha apostado por una de las tendencias del momento, utilizando la técnica del color block, que viene pisando fuerte esta primavera-verano. ¿Y en qué consiste? Traducido literalmente como 'bloque de color', este método apuesta por combinar colores muy vivos y complementarios entre sí: fucsia y naranja, rojo y azul, amarillo y morado... Y esta última pareja, aunque en tonos pastel, es por la que se ha decidido ella. Ha acompañado el vestido strapless con un bolso de Fendi de textura tridimensional en color lila, justo a juego con unas sandalias de tacón de la firma Lodi. También le ha dado un toque original al conjunto con unos pendientes multicolor, que podíamos apreciar gracias al peinado de ondas de sirena que llevaba, uno de los que más se repiten en los looks de invitadas de esta temporada.

