Hablamos con Ariadna Tapia, la 'it girl' y diseñadora barcelonesa que ha conquistado al lujo parisino La 'influencer' debuta como invitada de Dior en el exclusivo desfile sevillano de la colección Crucero 2023

Poco más de 900 kilómetros separan Barcelona de Sevilla, un recorrido corto pero emocionante que la influencer Ariadna Tapia ha afrontado con ilusión. A sus 25 años, esta creadora de contenido figura entre las it girls españolas que la casa Dior ha convocado para un inolvidable espectáculo en la céntrica Plaza de España de la ciudad andaluza. Psicóloga de profesión y con un máster de Marketing Digital en su currículum, comenzó a llamar la atención de las marcas de moda más deseadas casi sin quererlo. A través de su portafolio virtual, donde se hace evidente su pasión por las tendencias más atrevidas, ha conseguido sumar 210.000 seguidores que sintonizarán desde su perfil cada segundo de este mágico viaje.

Dior celebrará este jueves por la noche el desfile de su colección Crucero 2023 en la capital hispalense, un despliegue exclusivo que ensalzará la artesanía y cultura andaluza en colaboración con artistas y productores locales, al que también asistirán Chiara Ferragni, Stella Banderas y Victoria de Marichalar, entre otras amigas de la marca. Es una parada más en el tour global de la icónica firma por los distintos rincones que inspiraron a Christian Dior en sus años activos. Desde la incorporación de Maria Grazia Chiuri a la dirección creativa, las colecciones de la maison nos han transportado a terrenos exóticos como Marrakech, Bombay, Atenas y ahora, Sevilla... un lugar cercano a nuestros corazones, con mucha historia por contar.

"Que una marca tan grande haga algo así, trabajando con artesanos locales españoles, es increíble", nos comenta Ariadna desde la finca Hacienda La Corchuela, donde Dior ha reunido a sus invitados para un almuerzo antes de la celebración del desfile. Y es que conoce de primera mano lo que supone confeccionar prendas éticas en suelo nacional. Junto con Carla Di Pinto, creó Agosto Studio, una firma 100% sostenible de moda de baño radicada en Barcelona que emplea tejidos elaborados con desechos reciclados. Intensos coloridos, motivos psicodélicos y siluetas extrafavorecedoras conforman el catálogo de la firma de Ariadna, que -aunque en principio no lo parezca- tiene más de un punto común con la legendaria maison.

Al preguntarle sobre su conexión con Dior, no duda de su respuesta siquiera por un segundo: "Los estampados me chiflan, son muy de la marca y muy yo. Me identifico con ellos". En sus 75 años de historia, la firma francesa ha asumido con entereza el reto de adaptar la identidad de Monsieur Dior para las nuevas generaciones, añadiendo a su sofisticado repertorio diseños renovados con tonalidades estridentes, transparencias, tachuelas o redecillas, elementos que antes parecían incompatibles con la esencia de la marca.

En los looks de Ariadna queda plasmado ese mismo híbrido entre pasado y presente, un espacio en el que confluyen corsés, pantalones de tiro bajo y cazadoras moteras en conjunto con otras piezas más clásicas, una unión que define a la perfección la ecléctica personalidad de esta joven centennial.

"Lo que más me gusta son los zapatos y bolsos de Dior, el Saddle el que más". Ideado en 1999 por John Galliano, este se consolidó como artículo de moda más popular en 2018, año en que Dior lo actualizó para satisfacer a compradoras que, como ella, son devotas de las arriesgadas tendencias que triunfaron durante el nuevo milenio.

La influencer barcelonesa ha escogido para este almuerzo de lujo un estilismo que refleja aquella filosofía heterogénea, protagonizado por un vestido corto de clásico corte camisero y estampado multicolor con detalles plisados en la parte frontal y la característica silueta new look de Dior, que marca la cintura y desemboca en una falda acampanada. En la misma línea, ha escogido las icónicas bailarinas La Parisienne Dior, confeccionadas en piel de becerro acharolada negra; el bolso de mano grande Dior Vibe Daily en color azul marino, y los discretos pendientes Petit CD.

Si bien su trayecto desde Barcelona hasta Sevilla no ha durado más de un par de horas, el recorrido que la condujo a trabajar codo a codo con la emblemática maison data de hace seis años. "A mí siempre me ha gustado la moda y la fotografía . Al principio iba publicando mis trabajos como modelo, yo trabajaba como modelo desde niña." La moda está impregnada en el ADN de la influencer barcelonesa, por lo que tarde o temprano se desvelarían sus múltiples talentos.

"Lo que empezó como un hobby se convirtió en mi profesión, así que después estudié un máster en Marketing Digital". ¡Y vaya si funcionó! Día tras día, 210.000 personas siguen atentos sus trucos de moda y encuentran inspiración en posados tan magnéticos como el que tendrá lugar en el desfile sevillano de Dior.