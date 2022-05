Vestido de red con pantalones y otras formas de rendirse al 'efecto' rejilla

El vestido de red, un diseño ideal para los meses cálidos, ha demostrado que puede ser mucho más versátil de lo que parece a simple vista. Muchas expertas optan por integrarlo incluso en looks de diario, combinado sobre otro vestido o con pantalones, la elección de la modelo Emily Ratajkowski. De esta manera, el efecto rejilla no resultará demasiado excesivo. Por otro lado, en el Street Style no faltan las mezclas audaces, con el vestido de red como único protagonista del estilismo, desvelando la ropa interior y dando un nuevo giro a la estética lencera una vez más. Si te rindes a las creaciones de ganchillo más especiales de la temporada, no te podrás resistir a este tipo de propuestas, también de marcado aire estival y pensadas para lucir de día o de noche. Descubre en el nuevo vídeo de Top Looks cómo llevan las expertas más influyentes esta prenda atípica que demuestra que hay vida mucho más allá del ubicuo vestido de flores.